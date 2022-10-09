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Вражеский беспилотник убил мать троих детей на Сумщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 20:15
Вражеский беспилотник убил мать троих детей на Сумщине
Мирополье Сумской области, deepstatemap

В результате удара вражеского беспилотника в Сумской области в воскресенье погиб человек.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Один человек погиб.

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Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Миропольской ОТГ".

Обновлено: Изначально Кирилл Тимошенко сообщал, что событие произошло в Мироновской ОТГ, однако впоследствии исправил пост.

Детали: В свою очередь, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в воскресенье в полдень в Мирополье россияне совершили террористическую атаку на мирных жителей.

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Дословно Живицкий: "В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона. Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений. Женщина погибла. Ей был 41 год. Без матери осталось трое детей. Муж и старший сын – военнослужащие, защищают Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое других детей – школьники.

В это время было возле магазина немало людей, обычных мирных жителей, которые отдыхали. И когда женщину спасали, россияне сбросили сюда же еще одну гранату с дрона! От второго взрыва чудом никто не пострадал".

Темы: Сумская областьвойна
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