Вражеский беспилотник убил мать троих детей на Сумщине
В результате удара вражеского беспилотника в Сумской области в воскресенье погиб человек.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "Один человек погиб.
Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Миропольской ОТГ".
Обновлено: Изначально Кирилл Тимошенко сообщал, что событие произошло в Мироновской ОТГ, однако впоследствии исправил пост.
Детали: В свою очередь, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в воскресенье в полдень в Мирополье россияне совершили террористическую атаку на мирных жителей.
Дословно Живицкий: "В самый центр села, в зону отдыха возле магазина, враг сбросил гранату с дрона. Работница магазина, которая в то время находилась рядом, была ранена. К сожалению, ее не смогли спасти из-за массивного кровотечения от осколочных ранений. Женщина погибла. Ей был 41 год. Без матери осталось трое детей. Муж и старший сын – военнослужащие, защищают Украину в рядах Вооруженных Сил. Двое других детей – школьники.
В это время было возле магазина немало людей, обычных мирных жителей, которые отдыхали. И когда женщину спасали, россияне сбросили сюда же еще одну гранату с дрона! От второго взрыва чудом никто не пострадал".