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Морпехи захватили на юге российский ПТРК "Корнет"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 17:23
часть ПТРК "Корнет", скриншот видео ВМС Украины

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на юге Украины захватили противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который при отступлении оставили оккупанты.

Источник: Военно-морские силы ВС Украины в Telegram

Дословно: ""Российский ленд-лиз" продолжает поставки в ряды Вооруженных Сил Украины. Среди последних – ПТРК "Корнет".

Этот "аналагавнет" военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вынужденно оставили рашисты. Когда они увидели морских пехотинцев, которые наступали на их позиции на юге Украины, то со страха накивали лаптями как можно дальше в свой глубокий тыл".

Детали: В ВМС добавили, что морпехи щедрые воины и обязательно вернут ракеты владельцам, когда сожгут ими несколько вражеских танков.

Темы: Вооруженные силывойнаоружие
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