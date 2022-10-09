Германия передаст зимнюю военную форму Украине в новом пакете на 11 млн евро - СМИ

Федеральное правительство Германии подготовило очередной пакет помощи для украинских военнослужащих в размере 11 миллионов евро, который поможет подготовиться им к приближающейся зиме.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает Spiegel.

Отмечается, что в пакет помощи входят 100 тысяч единиц бушлатов и другой зимней одежды, 100 палаток с отоплением, сотни мобильных электрогенераторов и комплексные сухпайки.

Еще в конце лета министр обороны Алексей Резников обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой срочно предоставить зимнее снаряжение для нужд Вооруженных Сил Украины, в частности, зимнюю форму для 200 тысяч солдат.

После этого стало известно, что с зимней военной формой Украине помогут Дания, Литва и ряд других членов Альянса. По предварительным данным штаб-квартиры НАТО, сейчас можно покрыть около 50% определенных Украиной потребностей.

Как сообщалось, правительство Германии в течение последней недели передало Украине две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 в рамках пакета военной помощи для противостояния агрессии России.