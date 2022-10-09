РФ договаривается о боеприпасах с третьими странами и везет их из Беларуси – сводка Генштаба

Российские войска ведут переговоры с третьими странами о закупке боеприпасов, также перемещают их из Беларуси.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Руководство РФ осуществляет мероприятия по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны. В настоящее время ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

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Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами".

Детали: Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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От ударов противника пострадало население и объекты более чем 30 населенных пунктов. В частности, Березнеговатое, Макеевка, Спирное, Белогоровка, Зеленополье, Времевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Давыдов Брод, Новая Каменка, Трифоновка.

Для ударов по Запорожью противник использовал двадцать крылатых, авиационных и зенитных управляемых ракет. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed -136. Один из них был уничтожен силами и средствами ПВО в акватории Черного моря.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Стариково Сумской области. Не пересекая государственной границы, враг нанес авиационные удары, задействовав армейскую авиацию.

На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них – Белый Колодец, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Красная Заря. Применял ударные БпЛА.

На Краматорском направлении оккупанты осуществляли огневое воздействие из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Першотравневе, Серебрянка и Терны. Осуществляют массированное минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии врагом подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Гуляйпольское, Вильне Поле, Угледар, Времовка, Новоселка, Полтавка и Чаривне.

На Южнобугском направлении огневому воздействию подверглись районы более 35 городов и сел вдоль всей линии соприкосновения. Так, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, 3 объекта – критическая инфраструктура и жизнеобеспечение, 7 – промышленные объекты.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БпЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и позиции самоходной артиллерии.