На Херсонщине оккупанты силой выселяют гражданских из домов – штаб

В Херсонской области российские захватчики принудительно выселяют гражданских жителей и занимают их дома.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения.

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Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области, граждан, проживающих в домах вдоль берега Днепра, силой выселяют из домов.

Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения".

Детали: Кроме того, в населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей.

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По данным штаба, их выгоняют из собственных домов. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение оккупантами.