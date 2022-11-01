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На Херсонщине оккупанты силой выселяют гражданских из домов – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 1 ноября 2022, 07:54
иллюстративное фото Getty Images

В Херсонской области российские захватчики принудительно выселяют гражданских жителей и занимают их дома.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения.

Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области, граждан, проживающих в домах вдоль берега Днепра, силой выселяют из домов.

Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения".

Детали: Кроме того, в населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей.

По данным штаба, их выгоняют из собственных домов. Освобожденные таким образом дома планируются под заселение оккупантами.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявойна
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