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На Херсонщині окупанти силоміць виселяють цивільних з помешкань – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 06:54
На Херсонщині окупанти силоміць виселяють цивільних з помешкань – штаб
ілюстративне фото Getty Images

У Херсонській області російські загарбники примусово виселяють цивільних жителів і займають їхні оселі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення.

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Так, у населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, силоміць виселяють з осель.

Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження".

Деталі: Крім того, в населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів.

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За даними штабу, їх виганяють із власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосіявійна
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