В Донецкой области сбит вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов

Защитники Украины 1 ноября сбили российский вертолет Ми-8 и вражеский БпЛА в Донецкой области.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Дословно: "1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня".

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Этому предшествовало: 1 ноября ночью было сбито 6 дронов-камикадзе.