В Донецкой области сбит вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов
Вторник, 1 ноября 2022, 19:44
Защитники Украины 1 ноября сбили российский вертолет Ми-8 и вражеский БпЛА в Донецкой области.
Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Дословно: "1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня".
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Этому предшествовало: 1 ноября ночью было сбито 6 дронов-камикадзе.