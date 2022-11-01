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В Донецкой области сбит вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 20:44

Защитники Украины 1 ноября сбили российский вертолет Ми-8 и вражеский БпЛА в Донецкой области. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины 

Дословно: "1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня".

 

Этому предшествовало: 1 ноября ночью было сбито 6 дронов-камикадзе.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойнабеспилотникиавиа
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