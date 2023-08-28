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В Киеве попрощаются с погибшим легендарным пилотом "Джусом"

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 августа 2023, 16:35
В Киеве попрощаются с погибшим легендарным пилотом Джусом
Андрей Пильщиков "Джус". фото Воздушных сил

29 августа в Киеве будут прощаться с военным летчиком Андреем Пильщиковым с позывным "Джус", который трагически погиб в авиакатастрофе на Житомирщине.

Источник: девушка пилота Мелания Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Проститься с Джусом и поддержать его маму и близких можно будет завтра, в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5".

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Детали: Также Мелания обнародовала фото импровизированного мемориала возле мурала "Призрак Киева" в столице. Неравнодушные несут туда цветы и свечи.

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Предыстория:

  • 26 августа стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
  • Авиакатастрофу расследует ГБР.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.
  • В ГБР сообщили, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Справка: Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice", 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой, за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Пильщиков активно выступал в западных медиа, и лоббировал предоставление Украине современных истребителей F-16.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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