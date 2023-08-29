Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания
Вторник, 29 августа 2023, 07:05
Пилотам, которые трагически погибли на Житомирщине 25 августа, присвоены воинские звания и представлены к государственным наградам.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук, Воздушные силы
Прямая речь Олещука: "Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам.
Также издал приказ о присвоении воинских званий".
Детали: В соответствии с приказом командующего Воздушных Сил ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину посмертно присвоено воинское звание "подполковник", капитану Андрею Пильщикову – звание "майор".
Предыстория:
- 26 августа стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
- Авиакатастрофу расследует ГБР.
- Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.
- В ГБР сообщили, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.