Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания

Пилотам, которые трагически погибли на Житомирщине 25 августа, присвоены воинские звания и представлены к государственным наградам.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук, Воздушные силы

Прямая речь Олещука: "Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам.

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Также издал приказ о присвоении воинских званий".

Детали: В соответствии с приказом командующего Воздушных Сил ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину посмертно присвоено воинское звание "подполковник", капитану Андрею Пильщикову – звание "майор".

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