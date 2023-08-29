Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"

Валентина РоманенкоВторник, 29 августа 2023, 11:58
В Киеве прощаются с летчиком Джусом
фото Дмитрия Ларина. УП

В Киеве проходит церемония прощания с военным летчиком Андреем Пильщиковым с позывным "Джус", который трагически погиб вместе с еще двумя пилотами в авиакатастрофе на Житомирщине 25 августа.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Церемонию посетил в том числе и командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Реклама:
 
ВСЕ ФОТО - ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Накануне стало известно, что его приказом майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание "подполковник" (посмертно), а капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание "майор" (посмертно).

 
 

Военные пилоты, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представлены также к государственным наградам.

 
Пильщикову было всего 30 лет...
 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 августа стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
  • Авиакатастрофу расследует ГБР.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.
  • В ГБР сообщили, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Справка: Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice", 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой, за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Пильщиков активно выступал в западных медиа, и лоббировал предоставление Украине современных истребителей F-16.

Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания
В Киеве попрощаются с погибшим легендарным пилотом "Джусом"
Воздушные силы сбили 4 ракеты из 6
Последние новости
00:38
Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico
23:54
По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
23:43
Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров
23:35
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
23:05
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера
22:43
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
22:36
Зеленский прокомментировал гибель иностранных волонтеров: Прямое попадание из ПТРК
22:14
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
21:47
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
Все новости...
Реклама: