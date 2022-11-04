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Путин хочет вывезти жителей Херсона

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 12:27
Путин хочет вывезти жителей Херсона
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк"

Прямая речь Путина во время возложения цветов на Красной площади: "Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий".

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Детали: Депортацию жителей Путин прикрывает якобы заботой о людях.

По словам президента страны-агрессора, "гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий".

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Темы: ПутинХерсондепортация
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