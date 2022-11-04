Путин хочет вывезти жителей Херсона
Пятница, 4 ноября 2022, 13:27
Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти из города.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк"
Прямая речь Путина во время возложения цветов на Красной площади: "Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий".
Детали: Депортацию жителей Путин прикрывает якобы заботой о людях.
По словам президента страны-агрессора, "гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- 19 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города. Также захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
- По данным Генштаба, российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск. Также сообщалось, что захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения.
- Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.
ВИДЕО ДНЯ