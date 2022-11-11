Песков заявил, что Россия не снимает свои претензии на всю Херсонскую область
Пятница, 11 ноября 2022, 11:44
Россия продолжает считать Херсон, который было оккупирован и аннексирован ею, своей территорией, несмотря на отвод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ТАСС
Детали: Песков не стал говорить о решении военных по Херсону.
Он заявил, что Россия не жалеет, что "приняла в свой состав" Херсонскую область.
Песков не стал комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, но заявил, что "специальная военная операция продолжается".
По словам представителя Кремля, Херсонская область "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".
Предыстория:
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- В конце сентября российские оккупанты провели фиктивные и юридически ничтожные "референдумы" на оккупированных территориях материковой Украины относительно якобы их желания стать частью Российской Федерации.
- 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры о присоединении к составу России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а 5 октября подписал "законы о принятии" в РФ соответствующих территорий.
- С конца октября под натиском ВСУ оккупанты перевозили свою оккупационную администрацию из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области, а также прибегли к депортации местных жителей.
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон, однако украинские власти убеждены, что в областном центре сохраняется значительная группировка российских военных и Россия не сдаст город без боя.
- 10 ноября стало известно, что российские оккупационные войска, отступая из Херсона, минируют все, что могут, а также подрывают критическую инфраструктуру, включая котельные, вышки связи и Антоновский мост.
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