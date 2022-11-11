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Песков заявил, что Россия не снимает свои претензии на всю Херсонскую область

Елена РощинаПятница, 11 ноября 2022, 10:44
Песков заявил, что Россия не снимает свои претензии на всю Херсонскую область
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Россия продолжает считать Херсон, который было оккупирован и аннексирован ею, своей территорией, несмотря на отвод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ТАСС

Детали: Песков не стал говорить о решении военных по Херсону.

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Он заявил, что Россия не жалеет, что "приняла в свой состав" Херсонскую область.

Песков не стал комментировать слова экспертов о ситуации вокруг Херсона, но заявил, что "специальная военная операция продолжается".

По словам представителя Кремля, Херсонская область "остается частью РФ, здесь нет и не может быть никаких изменений".

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Темы: РосcияХерсонХерсонская областьаннексия
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