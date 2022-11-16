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Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 10:35
Ради своей безопасности: ОП просит Европу закрыть небо над Украиной
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

В Офисе президента призвали европейские страны "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.

Источник: советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также".

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Детали: Подоляк напомнил, что Россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".

По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.

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"Перчатки сняты. Время побеждать", – добавил министр.

Предыстория:

  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, таким образом превысив массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.
  • Из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.
  • Ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. 
  • Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва вблизи границы.

Темы: Офис президентаМинобороныПВОЕС
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