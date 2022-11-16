Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 11:35
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

В Офисе президента призвали европейские страны "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.

Источник: советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также".

Детали: Подоляк напомнил, что Россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".

По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.

"Перчатки сняты. Время побеждать", – добавил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
  • В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, таким образом превысив массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.
  • Из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.
  • Ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. 
  • Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва вблизи границы.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Офис президентаМинобороныПВОЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Россия усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей - ISW

МАГАТЭ: Из-за ракетной атаки россиян пострадали две украинские АЭС

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

Зеленский поручил Данилову разобраться с блокировкой "Страны"

Все новости...
Офис президента
Убитый на камеру боец ЧВК "Вагнер" добровольно пошел на обмен – Подоляк
Ситуация критическая, больше всего попаданий в центре и на севере – ОП
"Трусы": В ОП отреагировали на новый массированный ракетный обстрел
Последние новости
09:56
Обстрел Запорожской области: в Вольнянске – четверо погибших
09:47
ПВО сбила 2 крылатые ракеты над Киевом – КГВА
09:32
Россия в войне уже потеряла более 83 тысяч вояк
09:32
Ракетным ударом по Днепру поражены два инфраструктурных объекта
09:27
видеоСнайпер ССО за пять минут поразил пятерых российских военных
09:22
Британская разведка: Разрушение инфраструктуры Украины стало ключевым элементом стратегии России
09:19
Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Одесской области
09:18
"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца
09:12
Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской
08:58
В Днепре и Киеве раздались взрывы, в Киевской области работает ПВО
Все новости...