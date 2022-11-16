Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной
В Офисе президента призвали европейские страны "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.
Источник: советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter
Прямая речь: "Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также".
Детали: Подоляк напомнил, что Россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.
Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".
По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.
"Перчатки сняты. Время побеждать", – добавил министр.
Предыстория:
- Днем 15 ноября ракетные удары были нанесены по Киеву, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Силы ПВО работали в Киеве, в Черниговской, Полтавской, Винницкой, Сумской и Житомирской областях.
- В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, российские захватчики выпустили по Украине около 100 ракет, таким образом превысив массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.
- Из 90 российских ракет 70 были сбиты, но из-за попадания более 7 миллионов человек сейчас без света.
- Ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва вблизи границы.