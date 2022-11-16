Ради своей безопасности: ОП просит Европу "закрыть небо" над Украиной

В Офисе президента призвали европейские страны "закрыть небо над Украиной" после массированного российского ракетного обстрела и инцидента на границе с Польшей во вторник.

Источник: советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter

Прямая речь: "Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время Европе "закрыть небо над Украиной". Ради своей безопасности также".

Детали: Подоляк напомнил, что Россия отвечает как за массированные ракетные удары по Украине, так и за стремительно растущие риски для приграничных стран.

Министр обороны Алексей Резников добавил, что инцидент на границе с Польшей – реальность, о которой предупреждали: "Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ".

По его словам, российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но и несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.

"Перчатки сняты. Время побеждать", – добавил министр.

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