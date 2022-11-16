Заради своєї безпеки: ОП просить Європу "закрити небо" над Україною

В Офісі президента закликали європейські країни "закрити небо над Україною" після масованого російського ракетного обстрілу та інциденту на кордоні з Польщею у вівторок.

Джерело: радник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter

Пряма мова: "Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки також".

Деталі: Подоляк нагадав, що Росія відповідає як за масовані ракетні удари по Україні, так і за стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн.

Міністр оборони Олексій Олексій Резнікова додав, що інцидент на кордоні з Польщею – реальність, про яку попереджали: "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів".

За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", – додав міністр.

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