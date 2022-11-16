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Заради своєї безпеки: ОП просить Європу "закрити небо" над Україною

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 10:35
Заради своєї безпеки: ОП просить Європу закрити небо над Україною
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

В Офісі президента закликали європейські країни "закрити небо над Україною" після масованого російського ракетного обстрілу та інциденту на кордоні з Польщею у вівторок.

Джерело: радник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter

Пряма мова: "Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки також".

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Деталі: Подоляк нагадав, що Росія відповідає як за масовані ракетні удари по Україні, так і за стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн.

Міністр оборони Олексій Олексій Резнікова додав, що інцидент на кордоні з Польщею – реальність, про яку попереджали: "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів".

За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

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"Рукавички зняті. Час перемагати", – додав міністр.

Передісторія:

  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях. Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.
  • З 90 російських ракет 70 були збиті, але через влучання понад 7 мільйонів людей зараз без світла.
  • Ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони
  • Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху поблизу кордону з Україною.

Теми: Офіс президентаМіноборониППОЄС
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