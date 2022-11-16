Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заради своєї безпеки: ОП просить Європу "закрити небо" над Україною

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 листопада 2022, 11:35
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

В Офісі президента закликали європейські країни "закрити небо над Україною" після масованого російського ракетного обстрілу та інциденту на кордоні з Польщею у вівторок.

Джерело: радник Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter, міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter

Пряма мова: "Не потрібно шукати виправдань і відкладати ключові рішення. Час Європі "закрити небо над Україною". Заради своєї безпеки також".

Деталі: Подоляк нагадав, що Росія відповідає як за масовані ракетні удари по Україні, так і за стрімко зростаючі ризики для прикордонних країн.

Міністр оборони Олексій Олексій Резнікова додав, що інцидент на кордоні з Польщею – реальність, про яку попереджали: "Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів".

За його словами, російські некеровані ракети небезпечні не лише для України, але й несуть загрозу і країнам-сусідам, членам Європейського союзу та НАТО.

"Рукавички зняті. Час перемагати", – додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вдень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях. Сили ППО працювали у Києві, в Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях.
  • Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.
  • З 90 російських ракет 70 були збиті, але через влучання понад 7 мільйонів людей зараз без світла.
  • Ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони
  • Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху поблизу кордону з Україною.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Офіс президентаМіноборониППОЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Зернову ініціативу" продовжили на чотири місяці

Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською

Росія посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей – ISW

МАГАТЕ: Через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС

ППО, артилерія, боєприпаси: глава Пентагону підсумував результати "Рамштайну-7" для України

Зеленський доручив Данілову розібратися із блокуванням "Страни"

Усі новини...
Офіс президента
Убитий на камеру боєць ПВК "Вагнер" добровільно пішов на обмін – Подоляк
Ситуація критична, найбільше влучань у центрі й на півночі – ОП
"Боягузи": В ОП відреагували на новий масований ракетний обстріл
Останні новини
09:56
Обстріл Запорізької області: у Вільнянську – четверо загиблих
09:47
Над Києвом збили дві ракети, над Київським водосховищем – два “Шахеди”
09:32
Втрати Росії перевалили за 83 тисячі вояк
09:32
Ракетним ударом по Дніпру уражено два інфраструктурні об'єкти
09:27
відеоСнайпер ССО за п'ять хвилин уразив п'ятьох російських військових
09:22
Британська розвідка: Руйнування інфраструктури України стало ключовим елементом стратегії Росії
09:19
Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині
09:18
"Зернову ініціативу" продовжили на чотири місяці
09:12
Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською
08:58
У Дніпрі й Києві пролунали вибухи, на Київщині працює ППО
Усі новини...