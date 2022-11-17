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В Испании закрыли фотовыставку защитника "Азовстали" Козацкого: на нее жаловался Шарий

"Украинская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 13:16
Защитник "Азовстали", фото Дмитрия Казацкого

В Барселоне местный университет запретил фотовыставку известного защитника "Азовстали" Дмитрия Козацкого из-за якобы "нацистских взглядов" ее автора, на выставку жаловался пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Источники: Политехнический университет Каталонии в Twitter, Шарий в Twitter, Казацкий в Twitter   

Детали: Выставка работ защитника Мариуполя и "Азовстали" Казацкого (позывной "Орест") открылась в Политехническом университете Каталонии 18 октября. Однако 13 ноября учебное заведение сообщило о ее закрытии. Причиной стали якобы "нацистские взгляды" ее автора.

"Относительно обнародования информации об авторе выставки в библиотеке Феррате сообщаем, что работа была изъята, а об идеологии автора университету не было известно. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о сложившейся ситуации", – говорится в сообщении университета.

В тот же день, 13 ноября, перед тем, как учебное заведение решило запретить фотовыставку, на нее пожаловался блогер Шарий, который известен своими пророссийскими взглядами. В качестве "доказательства" "нацистских взглядов" Казацкого, блогер запостил его снимки с нацистской символикой. В частности, Шарий "апеллировал" к фото пиццы с символом Третьего Рейха, которую в соцсетях опубликовал боец. 

Сам "Орест" подтвердил, что действительно обнародовал ранее такие снимки. Однако делал это, чтобы высмеять российскую пропаганду, которая рассказывает о "нацизме в Украине".

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Прямая речь Казацкого: "Эти фото и посты действительно были опубликованы мной, но нужно знать контекст украинского юмора, чтобы понять, что это было высмеивание российской пропаганды о так называемом "нацизме в Украине".

Я удалил их после того, как понял, что российские боты и "журналисты" вырвали их из контекста и неправильно интерпретировали".

Темы: АзовШарийИспанияМариуполь
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