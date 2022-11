В Испании закрыли фотовыставку защитника "Азовстали" Козацкого: на нее жаловался Шарий

В Барселоне местный университет запретил фотовыставку известного защитника "Азовстали" Дмитрия Козацкого из-за якобы "нацистских взглядов" ее автора, на выставку жаловался пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Источники: Политехнический университет Каталонии в Twitter, Шарий в Twitter, Казацкий в Twitter

Детали: Выставка работ защитника Мариуполя и "Азовстали" Казацкого (позывной "Орест") открылась в Политехническом университете Каталонии 18 октября. Однако 13 ноября учебное заведение сообщило о ее закрытии. Причиной стали якобы "нацистские взгляды" ее автора.

"Относительно обнародования информации об авторе выставки в библиотеке Феррате сообщаем, что работа была изъята, а об идеологии автора университету не было известно. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о сложившейся ситуации", – говорится в сообщении университета.

Regarding the information revelead about the author of the exhibition at the Ferraté Library, we inform that the artwork has been removed and that the University wasn't aware of the ideology of the author. The UPC radically rejects Nazism and regrets the situation created.