В Испании закрыли фотовыставку защитника "Азовстали" Козацкого: на нее жаловался Шарий

В Барселоне местный университет запретил фотовыставку известного защитника "Азовстали" Дмитрия Козацкого из-за якобы "нацистских взглядов" ее автора, на выставку жаловался пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Источники: Политехнический университет Каталонии в Twitter, Шарий в Twitter, Казацкий в Twitter

Детали: Выставка работ защитника Мариуполя и "Азовстали" Казацкого (позывной "Орест") открылась в Политехническом университете Каталонии 18 октября. Однако 13 ноября учебное заведение сообщило о ее закрытии. Причиной стали якобы "нацистские взгляды" ее автора.

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"Относительно обнародования информации об авторе выставки в библиотеке Феррате сообщаем, что работа была изъята, а об идеологии автора университету не было известно. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о сложившейся ситуации", – говорится в сообщении университета.

Regarding the information revelead about the author of the exhibition at the Ferraté Library, we inform that the artwork has been removed and that the University wasn't aware of the ideology of the author. The UPC radically rejects Nazism and regrets the situation created. — Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (@la_UPC) November 13, 2022

В тот же день, 13 ноября, перед тем, как учебное заведение решило запретить фотовыставку, на нее пожаловался блогер Шарий, который известен своими пророссийскими взглядами. В качестве "доказательства" "нацистских взглядов" Казацкого, блогер запостил его снимки с нацистской символикой. В частности, Шарий "апеллировал" к фото пиццы с символом Третьего Рейха, которую в соцсетях опубликовал боец.

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Сам "Орест" подтвердил, что действительно обнародовал ранее такие снимки. Однако делал это, чтобы высмеять российскую пропаганду, которая рассказывает о "нацизме в Украине".

Твиты "Ореста" Twitter Козацкого

Прямая речь Казацкого: "Эти фото и посты действительно были опубликованы мной, но нужно знать контекст украинского юмора, чтобы понять, что это было высмеивание российской пропаганды о так называемом "нацизме в Украине".

Я удалил их после того, как понял, что российские боты и "журналисты" вырвали их из контекста и неправильно интерпретировали".