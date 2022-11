В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій

У Барселоні місцевий університет заборонив фотовиставку відомого захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького через нібито "нацистські погляди" її автора, на виставку скаржився проросійський блогер Анатолій Шарій.

Джерела: Політехнічний університет Каталонії у Twitter, Шарій у Twitter, Козацький у Twitter

Деталі: Виставка робіт захисника Маріуполя і "Азовсталі" Козацького (позивний "Орест") відкрилася в Політехнічному університеті Каталонії 18 жовтня. Однак 13 листопада навчальний заклад повідомив про її закриття. Причиною стали нібито "нацистські погляди" її автора.

"Щодо оприлюднення інформації про автора виставки в бібліотеці Феррате повідомляємо, що робота була вилучена, а про ідеологію автора університету не було відомо. Університет радикально відкидає нацизм і шкодує про ситуацію, що склалася", – йдеться у повідомленні університету.

Regarding the information revelead about the author of the exhibition at the Ferraté Library, we inform that the artwork has been removed and that the University wasn't aware of the ideology of the author. The UPC radically rejects Nazism and regrets the situation created.