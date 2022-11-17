В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій

У Барселоні місцевий університет заборонив фотовиставку відомого захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького через нібито "нацистські погляди" її автора, на виставку скаржився проросійський блогер Анатолій Шарій.

Джерела: Політехнічний університет Каталонії у Twitter, Шарій у Twitter, Козацький у Twitter

Деталі: Виставка робіт захисника Маріуполя і "Азовсталі" Козацького (позивний "Орест") відкрилася в Політехнічному університеті Каталонії 18 жовтня. Однак 13 листопада навчальний заклад повідомив про її закриття. Причиною стали нібито "нацистські погляди" її автора.

"Щодо оприлюднення інформації про автора виставки в бібліотеці Феррате повідомляємо, що робота була вилучена, а про ідеологію автора університету не було відомо. Університет радикально відкидає нацизм і шкодує про ситуацію, що склалася", – йдеться у повідомленні університету.

Regarding the information revelead about the author of the exhibition at the Ferraté Library, we inform that the artwork has been removed and that the University wasn't aware of the ideology of the author. The UPC radically rejects Nazism and regrets the situation created. — Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (@la_UPC) November 13, 2022

Того ж дня, 13 листопада, перед тим, як навчальний заклад вирішив заборонити фотовиставку, на неї поскаржився блогер Шарій, який відомий своїми проросійськими поглядами. Як "доказ" "нацистських поглядів" Козацького, блогер запостив його знімки з нацистською символікою. Зокрема, Шарій "апелював" до фото піци з символом Третього Рейху, яку у соцмережах опублікував боєць.

Сам "Орест" підтвердив, що справді оприлюднював раніше такі знімки. Однак робив це, аби висміяти російську пропаганду, яка розповідає про "нацизм в Україні".

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Твіти "Ореста" Twitter Козацького

Пряма мова Козацького: "Ці фото і пости дійсно були опубліковані мною, але потрібно знати контекст українського гумору, щоб зрозуміти, що це було висміювання російської пропаганди про так званий "нацизм в Україні".

Я видалив їх після того, як зрозумів, що російські боти і "журналісти" вирвали їх з контексту і неправильно інтерпретували".