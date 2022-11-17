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В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій

"Українська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 13:16
Захисник "Азовсталі", фото Дмитра Козацького

У Барселоні місцевий університет заборонив фотовиставку відомого захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького через нібито "нацистські погляди" її автора, на виставку скаржився проросійський блогер Анатолій Шарій.

Джерела: Політехнічний університет Каталонії у Twitter, Шарій у Twitter, Козацький у Twitter   

Деталі: Виставка робіт захисника Маріуполя і "Азовсталі" Козацького (позивний "Орест") відкрилася в Політехнічному університеті Каталонії 18 жовтня. Однак 13 листопада навчальний заклад повідомив про її закриття. Причиною стали нібито "нацистські погляди" її автора.

"Щодо оприлюднення інформації про автора виставки в бібліотеці Феррате повідомляємо, що робота була вилучена, а про ідеологію автора університету не було відомо. Університет радикально відкидає нацизм і шкодує про ситуацію, що склалася", – йдеться у повідомленні університету.

Того ж дня, 13 листопада, перед тим, як навчальний заклад вирішив заборонити фотовиставку, на неї поскаржився блогер Шарій, який відомий своїми проросійськими поглядами. Як "доказ" "нацистських поглядів" Козацького, блогер запостив його знімки з нацистською символікою. Зокрема, Шарій "апелював" до фото піци з символом Третього Рейху, яку у соцмережах опублікував боєць.  

Сам "Орест" підтвердив, що справді оприлюднював раніше такі знімки. Однак робив це, аби висміяти російську пропаганду, яка розповідає про "нацизм в Україні".

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Твіти "Ореста"
Twitter Козацького

Пряма мова Козацького: "Ці фото і пости дійсно були опубліковані мною, але потрібно знати контекст українського гумору, щоб зрозуміти, що це було висміювання російської пропаганди про так званий "нацизм в Україні".

Я видалив їх після того, як зрозумів, що російські боти і "журналісти" вирвали їх з контексту і неправильно інтерпретували".

Теми: Азов ШарійІспаніяМаріуполь
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