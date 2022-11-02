Польша отгородится от Калининградской области забором и колючей проволокой

Вице-премьер-министр и глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и севера Африки в Калининград он решил принять меры для усиления безопасности на польской границе "путем закрытия этой границы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Я принял решение о строительстве временного заграждения на границе с Калининградской областью", – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, роботы начинаются сегодня. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в три метра и высотой 2,5 метра, добавил Блащак.

По словам министра, "параллельно будет вестись работа по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью".

Как заверил Блащак, для защиты животных также будет установлен забор с польской стороны. Ожидается, что работы будут непродолжительными. "Мы хотим, чтобы граница была плотной. Мы используем опыт прошлого года", - сказал он.

О строительстве заграждения в конце октября объявил генеральный секретарь "Права и справедливости" Кшиштоф Соболевский. "Мы готовы. Мы показали, что штурм со стороны Беларуси не принес результатов, на которые рассчитывали Путин и Лукашенко", – сказал Соболевский в интервью "Польскому радио".

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По его словам, "нам придется усилить наши силы на границе с Калининградом и рассмотреть возможность строительства пограничных укреплений, подобных тем, что на польско-белорусском участке".

Он также оценил, что использование мигрантов Россией и Беларусью является частью гибридной войны, которую эти страны ведут против Запада.

В начале октября Польша окончательно завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Его длина – около 187 км, высота – 5,5 метра.

В январе Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Белоруссии.