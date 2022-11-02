Россия постоянно угрожает продовольственному экспорту, но требует "гарантий" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия своими ракетными ударами постоянно ставит под угрозу маршруты зернового коридора в Черном море, однако требует каких-то гарантий безопасности от Украины.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к украинцам 2 ноября

Прямая речь: "Этим утром российский самолет запустил крылатые ракеты неподалеку Змеиного – и они фактически перелетали через маршруты зернового коридора. И каждый такой российский запуск, они почти ежедневны, прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу".

Детали: Зеленский отметил, что 2 ноября говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, о безопасности зернового коридора и Черного моря в целом.

Украинский президент заявил, что шантаж России о выходе из зерновой инициативы не прошел.

Он также считает проявлением провала Москвы ее требования о гарантиях безопасности от Киева.

Прямая речь: "В Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать такие их заявления.

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252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины.

Это действительно разительные изменения. Это показывает и то, какой провал у российской агрессии, и то, насколько мы с вами сильны, когда сохраняем единство".

Детали: Зеленский подчеркнул, что именно Россия является угрозой глобальной продовольственной безопасности.

Этому предшестовало: В Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

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