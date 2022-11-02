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Россия постоянно угрожает продовольственному экспорту, но требует "гарантий" – Зеленский

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 22:06
Россия постоянно угрожает продовольственному экспорту, но требует гарантий – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия своими ракетными ударами постоянно ставит под угрозу маршруты зернового коридора в Черном море, однако требует каких-то гарантий безопасности от Украины. 

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к украинцам 2 ноября

Прямая речь: "Этим утром российский самолет запустил крылатые ракеты неподалеку Змеиного – и они фактически перелетали через маршруты зернового коридора. И каждый такой российский запуск, они почти ежедневны, прямо угрожает продовольственному экспорту. И это ответственность партнеров – работать вместе, чтобы уменьшить российскую угрозу". 

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Детали: Зеленский отметил, что 2 ноября говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, о безопасности зернового коридора и Черного моря в целом.

Украинский президент заявил, что шантаж России о выходе из зерновой инициативы не прошел.

Он также считает проявлением провала Москвы ее требования о гарантиях безопасности от Киева.

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Прямая речь: "В Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать такие их заявления. 

252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины. 

Это действительно разительные изменения. Это показывает и то, какой провал у российской агрессии, и то, насколько мы с вами сильны, когда сохраняем единство".

Детали: Зеленский подчеркнул, что именно Россия является угрозой глобальной продовольственной безопасности.

Этому предшестовало: В Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

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Темы: ЗеленскийРосcиязерноЧерное море
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