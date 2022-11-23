У Лаврова обвинили Украину в "безбожности" после обысков в УПЦ МП

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала украинские власти "безбожными" после проведения обысков в помещениях УПЦ МП, а также сравнила Украину с римским богом вина Бахусом.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Захаровой в эфире радио Sputnik

Детали: Захарова заявила, что обыскам нет никакого оправдания, и сравнила Украину с римским богом вина Бахусом, чье имя часто ассоциируется в российской литературе с бесчинством, хаосом и гуляниями.

Прямая речь: "Это просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. Этому нет никакого оправдания или объяснения. И быть не может".

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