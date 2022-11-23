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У Лаврова обвинили Украину в "безбожности" после обысков в УПЦ МП

Татьяна ЛозовенкоСреда, 23 ноября 2022, 11:47
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала украинские власти "безбожными" после проведения обысков в помещениях УПЦ МП, а также сравнила Украину с римским богом вина Бахусом. 

Источник: Reuters со ссылкой на заявление Захаровой в эфире радио Sputnik 

Детали: Захарова заявила, что обыскам нет никакого оправдания, и сравнила Украину с римским богом вина Бахусом, чье имя часто ассоциируется в российской литературе с бесчинством, хаосом и гуляниями.

Прямая речь: "Это просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. Этому нет никакого оправдания или объяснения. И быть не может".

Предыстория:

  • Утром 22 ноября Служба безопасности Украины проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. В пресс-службе сообщили, что эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
  • СБУ также посетила церковников УПЦ МП в Ровенской области: искали ДРГ и оружие.
  • Ранее на территории Киево-Печерской Лавры молились за Россию. Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что материалы уже изучает Служба безопасности. Впоследствии украинская спецслужба открыла уголовное производство из-за российской пропаганды, которая звучала на территории Киево-Печерской Лавры.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре - это война Украины с Русской православной церковью.
  • 23 ноября Служба безопасности Украины сообщила, что нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России во время мероприятий по безопасности в помещениях УПЦ МП 22 ноября.

Темы: РосcияМИДобыскирелигия
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