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У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 листопада 2022, 11:47
ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала українську владу "безбожною" після проведення обшуків у приміщеннях УПЦ МП, а також порівняла Україну з римським богом вина Бахусом. 

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Захарової в ефірі радіо Sputnik 

Деталі: Захарова заявила, що обшукам немає ніякого виправдання, і порівняла Україну з римьким богом вина Бахусом, чиє ім'я часто асоціюється в російській літературі з безчинством, хаосом і гуляннями.

Пряма мова: "Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Цьому немає жодного виправдання чи пояснення. І бути не може".

Передісторія:

  • Вранці 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. У пресслужбі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
  • СБУ також завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукали ДРГ і зброю.
  • Раніше на території Києво-Печерської Лаври молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.
  • 23 листопада Служба безпеки України повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки і "сумнівних" громадян Росії під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ МП 22 листопада.

Теми: РосіяМЗСобшукирелігія
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