У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала українську владу "безбожною" після проведення обшуків у приміщеннях УПЦ МП, а також порівняла Україну з римським богом вина Бахусом.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Захарової в ефірі радіо Sputnik

Деталі: Захарова заявила, що обшукам немає ніякого виправдання, і порівняла Україну з римьким богом вина Бахусом, чиє ім'я часто асоціюється в російській літературі з безчинством, хаосом і гуляннями.

Пряма мова: "Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Цьому немає жодного виправдання чи пояснення. І бути не може".

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