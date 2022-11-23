Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Тетяна ЛозовенкоСереда, 23 листопада 2022, 10:47
У Лаврова звинуватили Україну в безбожності після обшуків в УПЦ МП
ФОТО: GETTY IMAGES

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала українську владу "безбожною" після проведення обшуків у приміщеннях УПЦ МП, а також порівняла Україну з римським богом вина Бахусом. 

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Захарової в ефірі радіо Sputnik 

Деталі: Захарова заявила, що обшукам немає ніякого виправдання, і порівняла Україну з римьким богом вина Бахусом, чиє ім'я часто асоціюється в російській літературі з безчинством, хаосом і гуляннями.

Реклама:

Пряма мова: "Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Цьому немає жодного виправдання чи пояснення. І бути не може".

Передісторія:

  • Вранці 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. У пресслужбі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
  • СБУ також завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукали ДРГ і зброю.
  • Раніше на території Києво-Печерської Лаври молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.
  • 23 листопада Служба безпеки України повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки і "сумнівних" громадян Росії під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ МП 22 листопада.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяМЗСобшукиУПЦ МП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: