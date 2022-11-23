У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Прессекретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала українську владу "безбожною" після проведення обшуків у приміщеннях УПЦ МП, а також порівняла Україну з римським богом вина Бахусом.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Захарової в ефірі радіо Sputnik

Деталі: Захарова заявила, що обшукам немає ніякого виправдання, і порівняла Україну з римьким богом вина Бахусом, чиє ім'я часто асоціюється в російській літературі з безчинством, хаосом і гуляннями.

Реклама:

Пряма мова: "Це просто якась тотальна безбожна вакханалія. Цьому немає жодного виправдання чи пояснення. І бути не може".

Передісторія:

Вранці 22 листопада Служба безпеки України проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. У пресслужбі повідомили, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

СБУ також завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукали ДРГ і зброю.

Раніше на території Києво-Печерської Лаври молилися за Росію. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

23 листопада Служба безпеки України повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки і "сумнівних" громадян Росії під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ МП 22 листопада.