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В России мобилизованный пожаловался, что сам покупает форму, а потом записал видео с извинениями

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 12:01
Российский солдат извиняется за жалобы на руководство. Вероятно, извиняется не по собственной воле. Скриншот из видео

Мобилизованный военнослужащий из Алтайского края РФ с позывным "Яндекс" пожаловался, что вынужден покупать обмундирование за своей счет и что для призванных в течение 3 недель не могли организовать обучение, но потом записал видео с извинениями и благодарностью командованию.

Источник: Медуза, Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края в Telegram

Детали: Ранее "Яндекс" и несколько его сослуживцев пожаловалась губернатору на отсутствие довольствия и необходимой военной подготовки.

Немного позже я власти Алтайского края опубликовали видео, на котором военнослужащий уже приносит извинения властям и благодарит командование "за проявленное неравнодушие".

Пряма речь мобилизованного: "Я "Яндекс", известный по видео. Неправильно понял командование, недопонял где-то. Вещевое довольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое. Получил даже каску, оружие. Поспешные выводы сделал. Прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная, и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой.

Командованию спасибо за проявленное ко мне неравнодушие. И еще раз прошу меня простить за то, что поспешные выводы были сделаны".

Детали: На видео военный выглядит растерянным, извинения и благодарности звучат неуклюже. Мобилизованный подчеркивает, что ему дали "даже каску и оружие", хотя эти элементы экипировки являются базовыми.

Он касается кителя и брюк, когда говорит о том, что форма удобная, питаясь подчеркнуть правдивость своих слов. Но при этом выглядит солдат неуверенно и неубедительно.

Почему это важно: В России всячески пытаются скрыть недовольство войной, мобилизацией. За акции протеста задерживают и избивают. За чтение антивоенных стихов – насилуют, а за украинские песни на оккупированных территориях угрожают криминалом.

Оккупанты заставляют людей просить извинения на камеру за осуждение войны, или за украинские песни.

Пропагандистские СМИ показывают только людей, которые поддерживают политику Путина и называют украинцев, согласно методичке Кремля, "наркоманами и нацистами, которые вместе с НАТО хотели напасть на РФ", и всячески призывают к уничтожению украинцев.

Также из российского медиапространства исчезли упоминания о Херсоне после того, как украинские защитники освободили город.

13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Вероятно, такое видео могло быть снято, чтобы предотвратить дальнейшую сдачу в плен российских военных.

Позже в российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.  Показательное задержание солдат на плацу также, вероятно, снято и распространено в назидание другим.

Предыстория: 

Темы: Росcиявойнамобилизацияпропаганда
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