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70% процентов Киева без электричества, воду частично вернули – Кличко

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 06:57
70% процентов Киева без электричества, воду частично вернули – Кличко
Киев частично без света, иллюстративный фото AFP via Getty Images

Водоснабжение вернули на левом берегу Киева и частично на правом, 70% жителей столицы на утро 24 ноября остаются без электропитания.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "Энергетики и специалисты Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

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Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня.

70% процентов столицы пока остается без электричества".

Детали: Кличко отметил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет, однако это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме всей Украины.

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Киевляне сообщают, что на правом берегу уже частично есть свет и вода, отопления нет.

В столице также до сих пор наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Предыстория: 

Темы: Киевэлектроэнергияводамобильная связь
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