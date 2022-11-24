70% процентов Киева без электричества, воду частично вернули – Кличко
Водоснабжение вернули на левом берегу Киева и частично на правом, 70% жителей столицы на утро 24 ноября остаются без электропитания.
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко
Прямая речь: "Энергетики и специалисты Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.
Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня.
70% процентов столицы пока остается без электричества".
Детали: Кличко отметил, что энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет, однако это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме всей Украины.
Киевляне сообщают, что на правом берегу уже частично есть свет и вода, отопления нет.
В столице также до сих пор наблюдаются проблемы с мобильной связью.
Предыстория:
- 23 ноября произошла седьмая массированная атака на украинскую критическую инфраструктуру, начиная с 10 октября. В компании ДТЭК заявили, что это уже 14 террористическая атака России на ее энергетические предприятия за последние два месяца.
- На Киев летела 31 ракета, защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали.
- Рссийские оккупанты попали ракетами в инфраструктурный объект и двухэтажный жилой дом в Киеве, а также в инфраструктурные объекты и жилой дом в Киевской области.
- Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. В частности, во Львовской области пострадала электроподстанция.
- Многие города Украины остались без электроэнергии, столица Киев – на 80% без света и воды.