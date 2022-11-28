ISW сообщил, каких контрнаступлений россияне боятся больше всего и как укрепляются

Институт изучения войны (ISW) проанализировал спутниковые снимки укрепления оккупантов в Херсонской области и указал их уязвимость.

Источник: ISW

Детали: Российские военные ожидают, что украинские Силы обороны могут пересечь реку Днепр и провести контрнаступательные операции на востоке Херсонской области, возможно, угрожая всем важным наземным линиям связи из Крыма на материк.

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Российские войска явно не рассчитывают на то, что смогут помешать украинским войскам форсировать реку Днепр, а также не придают приоритетности оборонительным позициям, которые бы остановили такую переправу.

Они создают условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, что может позволить создать прочное украинское укрепление на восточном берегу Днепра.

Российские войска укрепляют свои позиции вдоль критически важных линий соприкосновения на востоке Херсонской области для защиты от возможного будущего украинского контрнаступления.

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Спутниковые снимки показывают, что российские войска уделяют первоочередное внимание рытью окопов и сооружению противотанковых укреплений типа "зубы дракона" вдоль линий разграничения, которые соединяют российские войска на восточном (левом) берегу Днепра с юго-восточными тыловыми районами в Херсонской области и Крыму, а также с восточными тыловыми районами вокруг Мелитополя Запорожской области.

Большинство этих полевых фортификационных сооружений расположены непосредственно на самих линиях разграничения и в основном ориентированы перпендикулярно к самим дорогам. Таким образом, они больше похожи на хорошо продуманные блокпосты, чем на части целостных оборонительных линий.

Оккупанты также мощно укрепили 3-километровую полосу земли, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, а также вдоль пляжей к югу и востоку от этой полосы.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу.

Большинство российских полевых укреплений на востоке Херсонщины, тем не менее, оптимизированы для защиты от проезда вдоль дорог и были бы очень уязвимыми в случае окружения на открытой местности.

Многие укрепления вдоль дорог не выходят далеко за пределы самих дорог, часто достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошие поля обстрела с обеих сторон самой дороги. Большинство таких позиций имеют открытые фланги, заканчивающиеся посреди полей.

Многие из этих позиций не находятся на тактическом расстоянии поддержки друг от друга, что делает каждую из них уязвимой для украинского тактического окружения.

Институт предполагает, что оккупанты, возможно, будут пытаться задержать (замедлить), а не остановить украинское наступление на восточном (левом) берегу реки Днепр, чтобы развернуть больше подкреплений.

Аналитики отмечают, что украинские контрнаступления иногда развивались гораздо быстрее, чем они начинались.

Российские усилия по подготовке крупных оборонительных позиций на востоке Херсонщины, независимо от того, насколько хорошо или плохо они выполнены, подчеркивают критическую важность этой местности для дальнейшего хода войны.

Если украинские силы закрепятся на востоке Херсонской области, они могут угрожать дополнительным контрнаступлением на Мелитополь с запада, от которого российские войска, вероятно, будут пытаться защититься.

В институте отмечают: "ISW не предлагает никаких прогнозов относительно будущих украинских операций и не дает никаких оценок относительно способности Украины проводить контрнаступательные операции, о которых говорилось выше. Российские военные, однако, четко рассматривают украинское контрнаступление через Днепр и/или через Кинбурнскую косу как возможное и очень опасное".

Ключевые выводы о ходе боевых действий в Украине 27 ноября: