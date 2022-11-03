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Изнасиловали беременную: полиция разоблачила еще двух оккупантов, которые пытали людей на Киевщине

Алена МазуренкоЧетверг, 3 ноября 2022, 11:10

Украинские правоохранители объявили подозрение двум российским военнослужащим, которые изнасиловали беременную женщину, пытали и грабили людей на Киевщине.

Источник: Нацполиция 

Дословно: "Полицейские... установили еще двух российских военных, причастных к установленным фактам издевательств и жестокого обращения с населением во время оккупации Киевщины в марте этого года. Людей пытали, удерживали как заложников, грабили...

Полицейские задокументировали, что один из них вместе с пока не установленным российским военным-насильником, поиздевались над беременной женщиной, в результате чего она потеряла ребенка".

Детали: Также установлено, что к этим преступлениям причастны военнослужащие 6-го танкового полка воинской части 93992 (Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа вооруженных сил РФ.

По имеющейся информации, двое вооруженных оккупантов днем на улице набросились на местную жительницу, избили ее, выбили зубы и, приставив к спине автомат, заставили зайти в дом, где изнасиловали.

Потерпевшая сказала россиянам, что беременна и умоляла ее не трогать, но это не остановило нападавших.

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Личность второго соучастника преступления сейчас устанавливает полиция.

Третий фигурант во время преступления находился на входе в дом, чтобы не допустить посторонних лиц.

 
 

Следователи объявили подозрения двум военнослужащим - одному насильнику и тому, что "стоял на страже" - в нарушении законов и обычаев войны по ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 УКУ.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 12-ти лет.

Темы: Киевская областьоккупацияРосcиявойна
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