Энергетический и водный объекты Кривого Рога россияне атаковали "Искандерами" и "Шахедами"

Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали объекты энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге ракетами "Искандер" и дроном-камикадзе "Shahed-136".

Источник: Оперативное командование "Південь" ("Юг"), глава военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Дословно ОК "Юг": "Ночью по Криворожью, по уточненным данным, был нанесен ракетный удар "Искандером" и ударным дроном типа "Shahed-136" по объектам энергетической и водной инфраструктуры. Без человеческих потерь. Восстановление объектов продолжается".

Детали: Сперва было известно, что иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" поздно вечером 2 ноября попал в энергетический объект в Кривом Роге Днепропетровской области.

Глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что 4 вражеских дрона были уничтожены над Днепропетровской областью, но в Кривом Роге произошли два удара: один – по объекту энергетической инфраструктуры (дрон), один – водной (ракета). Везде разрушения значительные. Без потерь. Водоснабжение на утро было восстановлено на генераторах.

По данным ОК "Юг", в Никопольском районе Днепропетровской области силами противовоздушной обороны была отражена атака четырьмя дронами-камикадзе: все барражирующие снаряды уничтожены.

Кроме того, по Никопольскому району россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии. В райцентре, Никополе, загорелась автозаправка. Пожар оперативно ликвидирован. Обстрелами повреждены жилые дома, учебное заведение, частные предприятия.

ВИДЕО ДНЯ

В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили мирное население без электричества.

А освобожденные Крещеновку и Беляевку в Бериславском районе Херсонской области враг обстреливал зенитно-ракетными системами С-300 и реактивными системами залпового огня "Ураган". Люди не пострадали.