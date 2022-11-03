Рада намерена сделать вечным уголовное преследование за пытки

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который отменяет освобождение от уголовной ответственности по истечению срока давности для людей, совершавших пытки.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, Интерфакс-Украина

Детали: За соответствующий законопроект №5336 о внесении изменений в Уголовный кодекс на заседании Рады в четверг 3 ноября проголосовали 304 депутата.

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Законопроект предлагает дополнить ч.5 ст. 49 Уголовного кодекса и установить, что освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности не применяется в случае совершения пытки представителем любого государства, в том числе иностранного.

Проект закона также предлагает установить, что в случае совершения пытки освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора не применяется.

Кроме того, законопроект предлагает статью 127 "Пытки" изложить в новой редакции. Согласно изменениям, пыткой является любое умышленное действие, направленное на причинение лицу сильной физической боли или нравственного страдания с целью заставить человека совершить противоречащие его воле действие, в том числе получение информации или признания.