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Рада планує зробити вічним кримінальне переслідування за тортури

"Українська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 16:36
Рада планує зробити вічним кримінальне переслідування за тортури
ілюстративне фото, Getty Images

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт, який скасовує звільнення від кримінальної відповідальності через сплив строку давності для людей, які вчиняли тортури.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, Інтерфакс-Україна

Деталі: За відповідний законопроєкт №5336 про внесення змін до Кримінального кодексу на засіданні Ради в четвер, 3 листопада, проголосували 304 депутати.

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Законопроєкт пропонує доповнити ч. 5 ст. 49 Кримінального кодексу та встановити, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності не застосовується у разі вчинення катування представником будь-якої держави, у тому числі іноземної.

Проєкт закону також пропонує встановити, що в разі вчинення катування звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку не застосовується.

Крім того, законопроєкт пропонує статтю 127 "Катування" викласти в новій редакції. Згідно зі змінами, катуванням є будь-яка умисна дія, спрямована на заподіяння особі сильного фізичного болю або морального страждання з метою змусити особу вчинити дію, що суперечить її волі, зокрема отримання інформації або зізнання.

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Теми: Верховна Радазаконодавствотортури
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