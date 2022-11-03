Зеленский поговорил с Санду о падении российской ракеты в Молдове
Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с главой Молдовы Майей Санду.
Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Обсудили с президентом Молдовы Майей Санду текущие энергетические вызовы и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - отметил он.
Напомним, утром 31 октября МВД сообщило, что на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча.
Позже в ведомстве уточнили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами, поскольку на территории Молдовы упали лишь фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО. При этом, по информации пограничников, плотина не пострадала и нет никакой угрозы затопления района.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам и также объявило о высылке одного российского дипломата после инцидента.
Россия раскритиковала реакцию Молдовы и пообещала ответить на высылку своего дипломата из Кишинева.