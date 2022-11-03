Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поговорил с Санду о падении российской ракеты в Молдове

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 20:21

Президент Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с главой Молдовы Майей Санду.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Обсудили с президентом Молдовы Майей Санду текущие энергетические вызовы и вызовы безопасности для наших стран. Рассказал о российском воздушном терроре, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - отметил он.

Напомним, утром 31 октября МВД сообщило, что на территорию Молдовы упали фрагменты ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки беспилотника на Днестровскую плотину на украинской территории в 1 км от плотины в селе Наславча.

Позже в ведомстве уточнили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства Молдовы ракетами, поскольку на территории Молдовы упали лишь фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО. При этом, по информации пограничников, плотина не пострадала и нет никакой угрозы затопления района.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подтвердило свое решительное осуждение ракетных ударов по Киеву и другим городам и также объявило о высылке одного российского дипломата после инцидента.

Россия раскритиковала реакцию Молдовы и пообещала ответить на высылку своего дипломата из Кишинева.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЗеленскийМолдовавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пентагон: Ядерный удар КНДР "приведет к концу режима Кима"

Шольц сказал Си Цзиньпину, что война РФ создает много проблем для миропорядка

Южная Корея подняла истребители после сообщений о 180 военных самолетах в воздухе КНДР

Рада готовит план поддержки промышленности: разрешат покупать генераторы без НДС

Разведка Британии: Заградотряды РФ свидетельствуют о нежелании воевать и плохой дисциплине

В Киеве без света остались еще больше домов, графики не актуальны

Все новости...
Зеленский
Зеленский о ситуации на фронте: Ребята идут вперед, а оккупанты – за кораблями
Зеленский: Если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу все подключено – это несправедливо
Зеленский поручил Ермаку придумать, как помочь голодающим странам
Последние новости
13:09
Украинцы требуют наказать Россию за экологические преступления
13:03
Лукашенко заявил, что создаст с РФ совместную группировку спутников
13:01
Россия использует Курскую АЭС для хранения ракетного вооружения и дронов – ГУР
12:58
Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР – посольство
12:57
В Киеве стартовал опрос относительно возвращения улицам исторических названий
12:49
Шольц - Китаю: любое изменение статус-кво Тайваня должно быть мирным
12:41
McDonald's возобновил работу в Ровно
12:34
Сатана, нацисты-наркоманы и хрюкающие подсвинки – Медведев поздравил россиян с праздником
12:27
Рада приняла закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ
12:15
Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Сватово-Кременной – Гайдай
Все новости...