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Оккупанты при бегстве из Херсона украли памятники Суворову и Ушакову

Станислав ПогориловПонедельник, 24 октября 2022, 12:07
Фото: Telegram-канал "Николаевский Ванёк"

Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой при бегстве из города.

Источник: российский пропагандистский ресурс "РИА "Новости Крым""Медиацентр Украина – Укринформ", "РБК"Telegram-канали

 

Детали: Россияне объясняют, что украли памятники для того, чтобы "сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ".

Коллаборант Кирилл Стремоусов говорит, что памятники демонтировали по распоряжению гауляйтера Владимира Сальдо. По его словам, их вернут на место в случае полной оккупации россиянами Николаевской и Днепропетровской областей.

 

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты также планируют выкопать останки похороненного в Херсоне Григория Потемкина, фаворита времен Екатерины II.

Прямая речь Хланя: "В последние дни россияне грабят музеи. Все ценное, что имеет историческую ценность. Сегодня мы стали свидетелями того, что они забрали с собой памятники Ушакову и Суворову. Появляется информация, что россияне планируют выкопать мощи Потемкину, который похоронен в Херсоне".

Бюст Суворова в 1950 году установили в Херсоне на 150-ю годовщину его смерти.

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Статуя адмирала Ушакова была установлена в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии на одноименном проспекте.

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Темы: ХерсонвойнаРосcияУкраина
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