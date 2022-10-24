Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты при бегстве из Херсона украли памятники Суворову и Ушакову

Станислав ПогориловПонедельник, 24 октября 2022, 12:07
Оккупанты при бегстве из Херсона украли памятники Суворову и Ушакову
Фото: Telegram-канал "Николаевский Ванёк"

Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой при бегстве из города.

Источник: российский пропагандистский ресурс "РИА "Новости Крым""Медиацентр Украина – Укринформ", "РБК"Telegram-канали

 

Детали: Россияне объясняют, что украли памятники для того, чтобы "сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ".

Реклама:

Коллаборант Кирилл Стремоусов говорит, что памятники демонтировали по распоряжению гауляйтера Владимира Сальдо. По его словам, их вернут на место в случае полной оккупации россиянами Николаевской и Днепропетровской областей.

 

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты также планируют выкопать останки похороненного в Херсоне Григория Потемкина, фаворита времен Екатерины II.

Прямая речь Хланя: "В последние дни россияне грабят музеи. Все ценное, что имеет историческую ценность. Сегодня мы стали свидетелями того, что они забрали с собой памятники Ушакову и Суворову. Появляется информация, что россияне планируют выкопать мощи Потемкину, который похоронен в Херсоне".

ВИДЕО ДНЯ

Бюст Суворова в 1950 году установили в Херсоне на 150-ю годовщину его смерти.

Статуя адмирала Ушакова была установлена в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии на одноименном проспекте.

Предистория:

Темы: ХерсонвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: