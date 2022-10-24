Оккупанты при бегстве из Херсона украли памятники Суворову и Ушакову
Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой при бегстве из города.
Источник: российский пропагандистский ресурс "РИА "Новости Крым", "Медиацентр Украина – Укринформ", "РБК", Telegram-канали
Детали: Россияне объясняют, что украли памятники для того, чтобы "сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ".
Коллаборант Кирилл Стремоусов говорит, что памятники демонтировали по распоряжению гауляйтера Владимира Сальдо. По его словам, их вернут на место в случае полной оккупации россиянами Николаевской и Днепропетровской областей.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты также планируют выкопать останки похороненного в Херсоне Григория Потемкина, фаворита времен Екатерины II.
Прямая речь Хланя: "В последние дни россияне грабят музеи. Все ценное, что имеет историческую ценность. Сегодня мы стали свидетелями того, что они забрали с собой памятники Ушакову и Суворову. Появляется информация, что россияне планируют выкопать мощи Потемкину, который похоронен в Херсоне".
Бюст Суворова в 1950 году установили в Херсоне на 150-ю годовщину его смерти.
Статуя адмирала Ушакова была установлена в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии на одноименном проспекте.
Предистория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- Представители оккупационной "администрации" Херсона и области заявили, что планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Генеральный штаб ВСУ прогнозировал, что российское военное руководство может забрать с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.