Оккупанты при бегстве из Херсона украли памятники Суворову и Ушакову

Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой при бегстве из города.

Источник: российский пропагандистский ресурс "РИА "Новости Крым", "Медиацентр Украина – Укринформ", "РБК", Telegram-канали

Детали: Россияне объясняют, что украли памятники для того, чтобы "сохранить уникальные произведения искусства от обстрелов ВСУ".

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Коллаборант Кирилл Стремоусов говорит, что памятники демонтировали по распоряжению гауляйтера Владимира Сальдо. По его словам, их вернут на место в случае полной оккупации россиянами Николаевской и Днепропетровской областей.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что оккупанты также планируют выкопать останки похороненного в Херсоне Григория Потемкина, фаворита времен Екатерины II.

Прямая речь Хланя: "В последние дни россияне грабят музеи. Все ценное, что имеет историческую ценность. Сегодня мы стали свидетелями того, что они забрали с собой памятники Ушакову и Суворову. Появляется информация, что россияне планируют выкопать мощи Потемкину, который похоронен в Херсоне".

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Бюст Суворова в 1950 году установили в Херсоне на 150-ю годовщину его смерти.

Статуя адмирала Ушакова была установлена в 1957 году возле корпуса Херсонской государственной морской академии на одноименном проспекте.

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