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Оккупанты закрыли Херсон на комендантский час и тут же открыли

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 17:50
Кирилл стремоусов, скриншот из его Telegram

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что в оккупированном Херсоне объявляется круглосуточный комендантский час, но всего через полчаса удалил сообщение и сделал новое - что в городе "нет никаких ограничений".

Источник: Стремоусов в Telegram

Прямая речь Стремоусова: "В городе Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа – круглосуточно. Только для того, чтобы мы могли отстоять наш город".

Детали: Российские СМИ массово процитировали гауляйтера о круглосуточном комендантском часе, но впоследствии в Telegram Стремоусова предыдущий пост заменили новым, из которого цитату о комендантском часе вырезали.

В новом видеообращении осталось только обращение коллаборанта покинуть город, чтобы "не стать мишенью для нацистов".

Еще позже Стремоусов опубликовал новое видео, в котором заявил, что комендантский час объявлен не для жителей, а для "ДРГ и пособников фашистов".

ВИДЕО ДНЯ

 Что этому предшествовало:

  • Ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра в Херсонской области на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
    • Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города. 
    • Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что российские захватчики могут уйти из Херсона на левый берег Днепра.
    • Отступление российских войск на левый берег Днепра допустил один из так называемых предводителей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов.
    • Британский телеканал Sky News со ссылкой на западных чиновников информирует, что Владимир Путин будет испытывать все большее давление со стороны сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона.

    Темы: Херсоноккупациявойнакомендантский час
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