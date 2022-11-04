Оккупанты закрыли Херсон на комендантский час и тут же открыли
Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что в оккупированном Херсоне объявляется круглосуточный комендантский час, но всего через полчаса удалил сообщение и сделал новое - что в городе "нет никаких ограничений".
Источник: Стремоусов в Telegram
Прямая речь Стремоусова: "В городе Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа – круглосуточно. Только для того, чтобы мы могли отстоять наш город".
Детали: Российские СМИ массово процитировали гауляйтера о круглосуточном комендантском часе, но впоследствии в Telegram Стремоусова предыдущий пост заменили новым, из которого цитату о комендантском часе вырезали.
Стремоусов заявив, що в Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину. Але згодом цей пост замінили на новий – у ньому вже немає згадки про комендантську pic.twitter.com/BBLGZAVog4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 4, 2022
В новом видеообращении осталось только обращение коллаборанта покинуть город, чтобы "не стать мишенью для нацистов".
Еще позже Стремоусов опубликовал новое видео, в котором заявил, что комендантский час объявлен не для жителей, а для "ДРГ и пособников фашистов".
Что этому предшествовало:
- Ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра в Херсонской области на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.
- Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что российские захватчики могут уйти из Херсона на левый берег Днепра.
- Отступление российских войск на левый берег Днепра допустил один из так называемых предводителей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов.
- Британский телеканал Sky News со ссылкой на западных чиновников информирует, что Владимир Путин будет испытывать все большее давление со стороны сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона.