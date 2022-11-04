Оккупанты закрыли Херсон на комендантский час и тут же открыли

Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что в оккупированном Херсоне объявляется круглосуточный комендантский час, но всего через полчаса удалил сообщение и сделал новое - что в городе "нет никаких ограничений".

Источник: Стремоусов в Telegram

Прямая речь Стремоусова: "В городе Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа – круглосуточно. Только для того, чтобы мы могли отстоять наш город".

Детали: Российские СМИ массово процитировали гауляйтера о круглосуточном комендантском часе, но впоследствии в Telegram Стремоусова предыдущий пост заменили новым, из которого цитату о комендантском часе вырезали.

Стремоусов заявив, що в Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину. Але згодом цей пост замінили на новий – у ньому вже немає згадки про комендантську pic.twitter.com/BBLGZAVog4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 4, 2022

В новом видеообращении осталось только обращение коллаборанта покинуть город, чтобы "не стать мишенью для нацистов".

Еще позже Стремоусов опубликовал новое видео, в котором заявил, что комендантский час объявлен не для жителей, а для "ДРГ и пособников фашистов".

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