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Резников считает, что россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне

Елена РощинаПятница, 4 ноября 2022, 13:05
Резников считает, что россияне потенциально готовы к акту доброй воли в Херсоне
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что российские захватчики могут отступить из Херсона на левый берег Днепра, и верит, что со временем Украина вернет все свои территории, как было до аннексии Крыма, востока и юга материковой Украины.

Источник: Алексей Резников на брифинге 4 ноября

Детали: Резников отметил, что слухи об отступлении российских оккупантов из Херсона могут быть элементом информационно-психологической специальной операции (ИПСО), а Украина доверяет только данным разведки и тщательно изучает всю информацию.

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Прямая речь: "Их привычка к "актам доброй воли" нам давно уже известна. Так был акт доброй воли, когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный – еще один акт доброй воли.

Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" относительно левого берега Днепра в Херсонской области, в районе города Херсон, но для этого им все равно понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил".

Детали: Министр отметил, что погода тоже влияет на ход войны: когда идут дожди, вести бои труднее. Кроме того, оккупанты используют ирригационные каналы аграрного региона как траншеи, – и "это немного замедляет движение наших войск".

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Прямая речь: "Я оптимистично смотрю не только на Херсонскую операцию, я вообще верю, абсолютно осознанно и осведомлено, что мы с вами завершим эту войну путем деоккупации полной всех земель украинских, временно оккупированных с 2014 года, путем выхода на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год".

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Темы: РезниковХерсонХерсонская областьдеоккупация
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