Резников считает, что россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне
Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что российские захватчики могут отступить из Херсона на левый берег Днепра, и верит, что со временем Украина вернет все свои территории, как было до аннексии Крыма, востока и юга материковой Украины.
Источник: Алексей Резников на брифинге 4 ноября
Детали: Резников отметил, что слухи об отступлении российских оккупантов из Херсона могут быть элементом информационно-психологической специальной операции (ИПСО), а Украина доверяет только данным разведки и тщательно изучает всю информацию.
Прямая речь: "Их привычка к "актам доброй воли" нам давно уже известна. Так был акт доброй воли, когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской благодаря решительным действиям сектора безопасности и обороны. Затем был остров Змеиный – еще один акт доброй воли.
Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" относительно левого берега Днепра в Херсонской области, в районе города Херсон, но для этого им все равно понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил".
Детали: Министр отметил, что погода тоже влияет на ход войны: когда идут дожди, вести бои труднее. Кроме того, оккупанты используют ирригационные каналы аграрного региона как траншеи, – и "это немного замедляет движение наших войск".
Прямая речь: "Я оптимистично смотрю не только на Херсонскую операцию, я вообще верю, абсолютно осознанно и осведомлено, что мы с вами завершим эту войну путем деоккупации полной всех земель украинских, временно оккупированных с 2014 года, путем выхода на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год".
Предыстория:
- 27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.
- Оккупанты вывозят своих "руководителей" и коллаборантов в "тыл", а местных жителей принуждают к эвакуации, пугая подрывом Каховской ГЭС и наступлением ВСУ. Даже Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывезти.
- 3 ноября в Херсоне со здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации. Однако в Силах обороны юга Украины предположили, что это может быть информационным вбросом для введения ВСУ в заблуждение и провокации.
- На Западе верят, что Россия подготовила почву для вывода своих войск из Херсона.
- Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.
- А СМИ полагают, что президент РФ Владимир Путин будет испытывать все большее давление со стороны сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона, считают западные чиновники.