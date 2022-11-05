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Путин лжет, мобилизация в России не дала ожидаемых результатов – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 05:03
Путин лжет, мобилизация в России не дала ожидаемых результатов – ISW
Путин, фото: getty images

По данным Института изучения войны (ISW), несмотря на заявления президента России Владимира Путина, мобилизация не создала возможностей для достижения его целей.

Источник: ISW

Детали: По данным института, президент России Владимир Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения максималистских целей Путина в Украине, несмотря на его заявления об обратном.

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Разрешение на мобилизацию заключенных также может указывать на то, что Путин пытается предотвратить социальное напряжение, создавая условия для призыва осужденных, а не гражданских российских мужчин.

Затратные усилия России по мобилизации будут продолжать давить на российскую экономику и могут привести к социальному напряжению, если Кремль не выполнит свои финансовые обязательства перед участниками "специальной военной операции".

Вместе с тем российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный личный состав для восстановления Донецкой наступательной операции, но, скорее всего, не смогут достичь оперативно значимых успехов.

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По предварительной оценке ISW, российские войска преждевременно задействовали недостаточную концентрацию мобилизованного персонала в наступательных операциях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области 3 ноября.

Очевидная интенсификация российских атак в Донецкой области, вероятно, указывает на то, что захватчики повторяют эту ошибку на всей этой линии фронта. Увеличение количества личного состава на передовых позициях может позволить российским войскам достичь определенных успехов в Донецкой области, но плохая подготовка, логистика и командование и в дальнейшем будут мешать оккупантам достичь оперативно значимых успехов, которые бы существенно повлияли на ход или исход войны.

Российские войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области, что, вероятно, позволит избежать беспорядочного бегства с правого (западного) берега Днепра.

Захватчикам, вероятно, придется участвовать в боевом отходе, чтобы предотвратить преследование их украинскими войсками на левом (восточном) берегу.

ISW также предполагает, что Иран использует зависимость России от иранских систем вооружений, чтобы обратиться к РФ с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

Российские войска, возможно, применяют крайние меры против дезертиров, пытаясь отреагировать на серьезные проблемы с моральным духом личного состава. Поэтому, по данным института, командиры могут прибегать к расстрелу дезертиров.

Основные выводы ISW:

  • Российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный личный состав для возобновления наступления на Донецк, но, скорее всего, не смогут достичь оперативно значимых успехов.
  • Войска РФ ставят условия для упорядоченного отхода с западного берега Днепра, чтобы избежать разгрома в Херсонской области.
  • Путин, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, несмотря на заявления о том, что частичная мобилизация привела к формированию достаточного количества войск.
  • Затратные меры России по развертыванию вооруженных сил, вероятно, будут продолжать давить на российскую экономику и создавать социальное напряжение.
  • Иран, вероятно, воспользуется тем, что Россия полагается на иранские системы вооружений, чтобы обратиться к России с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.
  • Российские войска могут развертывать крайние меры против дезертиров, пытаясь отреагировать на серьезные проблемы с моральным духом.
  • Оккупанты продолжали мероприятия по принудительной эвакуации населения в Херсонской области.
  • Российские и оккупационные чиновники продолжали мероприятия по принудительному вывозу украинских детей в РФ.

Темы: войнаПутинмобилизация
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