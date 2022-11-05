ОК "Юг": Оккупанты на правом берегу обустраивают оборону, на левом – минируют побережье
На правом берегу Днепра на южном направлении россияне обустраивают рубежи обороны, а на левом – минируют побережье и вывозят население.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "(Враг) ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье – проводит заминирование побережья, вывозит население за пятнадцатикилометровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции.
Детали: В течение ночи украинские ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники рашистов. Выполнено более 70 огневых задач.
В результате результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и требуют ремонта.
Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.
Кроме того, сообщается, что неподалеку Нововасильевки Николаевской области уничтожено 6 топливозаправщиков противника. Остальные потери врага доразведываются.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- 19 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города. Также захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
- По данным Генштаба, российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск. Также сообщалось, что захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения.
- Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.