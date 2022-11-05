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ОК "Юг": Оккупанты на правом берегу обустраивают оборону, на левом – минируют побережье

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 18:03
иллюстративное фото Getty Images

На правом берегу Днепра на южном направлении россияне обустраивают рубежи обороны, а на левом – минируют побережье и вывозят население.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "(Враг) ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье осуществляет маневры силами и средствами, обустраивает рубежи обороны, на левобережье – проводит заминирование побережья, вывозит население за пятнадцатикилометровую зону, окапывает технику, обустраивает огневые позиции.

Детали: В течение ночи украинские ракетчики и артиллеристы наносили удары по позициям врага, логистическим центрам, районам сосредоточения живой силы и техники рашистов. Выполнено более 70 огневых задач.

В результате результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и требуют ремонта.

Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

Кроме того, сообщается, что неподалеку Нововасильевки Николаевской области уничтожено 6 топливозаправщиков противника. Остальные потери врага доразведываются.

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Темы: Херсонская областьвойна
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