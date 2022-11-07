Путин: Против Украины сейчас воюют 50 тысяч мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что около 50 тысяч мобилизованных россиян участвуют в боях в Украине.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Путина на встрече с губернатором Тверской области

Прямая речь российского президента: "У нас сейчас тысяч 50 (мобилизованных – ред.) находятся в боевых подразделениях (на территории Украины – ред.)".

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Детали: По словам Путина, всего на оккупированных территориях Украины сейчас находится до 80 тысяч мобилизованных военных, остальные – проходят обучение на полигонах.

Предыстория:

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о якобы завершении частичной мобилизации в России. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме.

По словам Путина, количество мобилизованных в РФ составило 318 тысяч человек, несмотря на ранее объявленное ограничение в 300 тысяч.

По данным Института изучения войны, несмотря на заявления Владимира Путина, мобилизация не создала возможности для достижения его целей в войне против Украины.