Путин: Против Украины сейчас воюют 50 тысяч мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что около 50 тысяч мобилизованных россиян участвуют в боях в Украине.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Путина на встрече с губернатором Тверской области

Прямая речь российского президента: "У нас сейчас тысяч 50 (мобилизованных – ред.) находятся в боевых подразделениях (на территории Украины – ред.)".

Детали: По словам Путина, всего на оккупированных территориях Украины сейчас находится до 80 тысяч мобилизованных военных, остальные – проходят обучение на полигонах.

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