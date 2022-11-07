Укрэнерго не планирует аварийных отключений во вторник

8 ноября будут применены плановые графики отключений для потребителей в семи областях и Киеве, аварийных отключений не запланировано.

Источник: пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "В течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введение графиков аварийных отключений, пока, не предвидится".

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Детали: В "Укрэнерго" напомнили, что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Украинцев призвали придерживаться экономного потребления электроэнергии и не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.