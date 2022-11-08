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"По лезвию, но проходим": 8 ноября обошлось без аварийных отключений света

Валентина РоманенкоВторник, 8 ноября 2022, 20:31
По лезвию, но проходим: 8 ноября обошлось без аварийных отключений света
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Во вторник 8 ноября энергосистема Украины обошлась без аварийных отключений, по графикам за день отключали свет почти миллиону пользователей.

Источник: генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня мы обошлись без аварийных отключений, стабилизационных ограничений хватило, чтобы система работала. По графикам за день были отключены 903 963 пользователей.

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Завтра, по предварительным прогнозам, также остаемся в стабилизационных графиках. По лезвию, но проходим...

Напоминаю. Если вы все еще не нашли свой адрес в сервисе (это касается и жилых помещений, и юридических лиц), напишите коллегам по форме на странице, и они вас добавят".

Детали: Коваленко объясняет: во всей этой ситуации важно понимать, что основная проблема с отключениями сейчас не из-за дефицита генерации, а из-за неспособности сетей в определенных регионах обеспечить доставку необходимого объема электроэнергии. И Киев и область в этом случае пострадали больше всего от обстрелов террористов.

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Прямая речь: "Это как скоростная магистраль, где вместо 8 полос осталось 4, при этом желающих проехать стало еще больше. И вот пока коллеги чинят и строят новые "дороги", мы вынуждены ехать медленно и осторожно, экономя топливо и не "сигналя" без лишней надобности".

Темы: электроэнергиявойна
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