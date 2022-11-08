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"По лезу, але проходимо": 8 листопада обійшлося без аварійних відключень світла

Валентина РоманенкоВівторок, 8 листопада 2022, 21:31
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

У вівторок 8 листопада енергосистема України обійшлась без аварійних відключень, за графіками за день відключали світло майже мільйону користувачів.

Джерело: генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні ми обійшлися без аварійних відключень, стабілізаційних обмежень вистачило, аби система працювала. За графіками за день були відключені 903 963 користувачів.

Завтра, за попередніми прогнозами, також залишаємося в стабілізаційних графіках. По лезу, але проходимо…

Нагадаю. Якщо ви все не знайшли свою адресу в сервісі (це стосується і житлових помешкань, і юридичних осіб), напишіть колегам за формою на сторінці, і вони вас додадуть".

Деталі: Коваленко пояснює: у всій цій ситуації важливо розуміти, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж у певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії. І Київ та область в цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів терористів.

Пряма мова: "Це як швидкісна магістраль, де замість 8 смуг залишилося 4, при цьому бажаючих проїхати стало ще більше. І ось поки колеги лагодять та будують нові "дороги", ми вимушені їхати повільно і обережно, економлячи паливо й не "сигналячи" без зайвої потреби".

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Теми: електроенергіявійна
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