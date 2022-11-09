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Луганщина превратилась в российский могильник, это вредит экологии – ОВА

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 11:37

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на территории области проблемы с экологией из-за большого количества погибших, которые стихийно похоронены и остатков оккупантов. 

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник ...

Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена.

Относительно орковских трупов после деоккупации - мы будем собирать их пока в рефрежераторы, дальше определимся".

Детали: Также, по словам Гайдая, тяжелая ситуация в Белогоровке.

Поселок постоянно обстреливают оккупанты, россияне сбрасывают на него авиабомбы, и системно атакуют. Населенный пункт полностью разрушен.

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Глава ОВА заявил, что на разминирование на Луганщине основных путей и территорий объектов критической инфраструктуры, жилых площадей, чтобы начать полное восстановление - понадобится не менее 10 лет. По всей территории области - значительно больше.

В частности, проблемой в разминировании станут современные разработки, например - пластиковые мины, которые металлоискатель не сможет найти.

Поэтому возвращаться в деоккупированные населенные пункты сейчас опасно.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
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