Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луганщина превратилась в российский могильник, это вредит экологии – ОВА

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 10:37
Луганщина превратилась в российский могильник, это вредит экологии – ОВА

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на территории области проблемы с экологией из-за большого количества погибших, которые стихийно похоронены и остатков оккупантов. 

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "В местах боев Луганщина превращается в большой российский могильник ...

Реклама:

Экология на Луганщине нарушена большим количеством погибших, которые стихийно похоронены. И рашистскими остатками, которые никто и не собирается хоронить. В связи с этим уже есть проблема с водой, которая заражена.

Относительно орковских трупов после деоккупации - мы будем собирать их пока в рефрежераторы, дальше определимся".

Детали: Также, по словам Гайдая, тяжелая ситуация в Белогоровке.

ВИДЕО ДНЯ

Поселок постоянно обстреливают оккупанты, россияне сбрасывают на него авиабомбы, и системно атакуют. Населенный пункт полностью разрушен.

Глава ОВА заявил, что на разминирование на Луганщине основных путей и территорий объектов критической инфраструктуры, жилых площадей, чтобы начать полное восстановление - понадобится не менее 10 лет. По всей территории области - значительно больше.

В частности, проблемой в разминировании станут современные разработки, например - пластиковые мины, которые металлоискатель не сможет найти.

Поэтому возвращаться в деоккупированные населенные пункты сейчас опасно.

Темы: Луганская областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: