Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
На Луганском направлении в районе Белогоровки благодаря снайперам Сил специальных операций ВСУ удалось взять в плен почти 2 десятка захватчиков.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "История снайперской пары 3 отдельного полка специального назначения об одном из эпизодов работы на Луганском направлении, когда вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела взято в плен 19 оккупантов".
Детали: Отмечается, что первых двух "заблудившихся" снайперы ССО взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки.
На предварительном допросе пленные оккупанты рассказали кто они, откуда, когда их будут менять, и какие задачи стоят перед ними на указанной позиции.
Благодаря этой информации Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении.
Временные рамки спецоперации не указываются. Обычно Силы обороны обнародуют чувствительную информацию со значительной задержкой.