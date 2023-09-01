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Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО

Валентина РоманенкоПятница, 1 сентября 2023, 15:15
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Белогоровка на карте Deep State. скриншот

На Луганском направлении в районе Белогоровки благодаря снайперам Сил специальных операций ВСУ удалось взять в плен почти 2 десятка захватчиков.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "История снайперской пары 3 отдельного полка специального назначения об одном из эпизодов работы на Луганском направлении, когда вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела взято в плен 19 оккупантов".

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Детали: Отмечается, что первых двух "заблудившихся" снайперы ССО взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки.

На предварительном допросе пленные оккупанты рассказали кто они, откуда, когда их будут менять, и какие задачи стоят перед ними на указанной позиции.

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Благодаря этой информации Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении.

Временные рамки спецоперации не указываются. Обычно Силы обороны обнародуют чувствительную информацию со значительной задержкой.

Темы: ССОЛуганская областьвойнапленные
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