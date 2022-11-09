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Спецназовцы Нацгвардии разбили колонну врага в Донецкой области

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 17:02
фото НГУ

Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив 3 танка и 2 БМП.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Детали: Спецназовцы НГУ обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.

В результате огневого поражения было уничтожено 3 танка и 2 БМП вместе с экипажами.

 

Отмечается, что быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли из ПТРК и сбрасывали снаряды дронами с воздуха.

 

Темы: НацгвардиявойнаДонецкая область
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