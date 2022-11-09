Спецназовцы Нацгвардии разбили колонну врага в Донецкой области
Среда, 9 ноября 2022, 16:02
Бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины разбили колонну противника, уничтожив 3 танка и 2 БМП.
Источник: пресс-служба Нацгвардии
Детали: Спецназовцы НГУ обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.
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В результате огневого поражения было уничтожено 3 танка и 2 БМП вместе с экипажами.
Отмечается, что быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли из ПТРК и сбрасывали снаряды дронами с воздуха.
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