ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передан в суд.

Источник: пресс-службы ГБР, Киевской горпрокуратуры

Дословно: "Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевской области по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)".

Детали: Сообщается, что в начале августа работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении судьи Тандыра, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосту в Киеве, в результате чего погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии.

Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие.

Там напомнили, что судья во время отбора биологических образцов попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения.

Однако, отметили в ГБР, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз. По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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