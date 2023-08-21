ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Обвинительный акт в отношении бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, передан в суд.
Источник: пресс-службы ГБР, Киевской горпрокуратуры
Дословно: "Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя районного суда Киевской области по факту ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)".
Детали: Сообщается, что в начале августа работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении судьи Тандыра, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосту в Киеве, в результате чего погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии.
Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие.
Там напомнили, что судья во время отбора биологических образцов попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения.
Однако, отметили в ГБР, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз. По результатам автотехнической, трасологической и технической экспертиз доказано нарушение правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.
Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Предистория:
- В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
- ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
- Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
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