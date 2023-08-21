Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей

Слушание по делу убийства солдатом срочной службы Артемием Рябчуком нацгвардейцев на заводе Южмаш продолжается уже почти год, ГБР не выявило противоправных действий со стороны должностных лиц НГУ, но уголовное производство не закрыто.

Источник: ответ ГБР на запрос "Украинской правды", собеседники УП в правоохранительных органах, ответ прокуратуры на запрос УП

Детали: Имея информацию источника о медленном судебном процессе по делу Рябчука, УП обратилась в Государственное бюро расследований с рядом вопросов. В частности: на какой стадии находится судебный процесс, признает ли Рябчук свою вину и завершено ли уголовное производство по факту возможной служебной халатности и бездействия должностных лиц Нацгвардии.

Государственное бюро расследований ответило лишь, что досудебное расследование в отношении возможных противоправных действий должностных лиц Национальной гвардии Украины продолжается. О подозрении ни одному лицу не сообщалось, обвинительный акт в суд не направлялся.

Остальные вопросы ГБР направило процессуальным руководителям - Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона. Ответа от этой структуры (кроме отписки о направлении запроса на более низкий уровень - в Днепровскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона - УП на момент публикации не получила). Спикер ведомства Сергей Дивеев не ответил ни на сообщения в мессенджере, ни на звонки УП.

В то же время по данным источника УП, дело, которое слушает коллегия судей Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска насчитывает 14 томов.

Сейчас процесс находится на стадии допроса свидетелей и потерпевших.

Исследование письменных доказательств еще не начато.

Допрос обвиняемого Рябчука запланирован после допроса всех свидетелей, потерпевших и исследования письменных доказательств.

Один из источников УП отметил, что судебные заседания проходят 2 раза в месяц.

Рябчука обвиняют в:

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, совершенное в отношении нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

законченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц лицом в связи с выполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, другого военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

дезертирстве (ч. 3 с. 408 УК Украины);

нарушении уставных правил караульной службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обновлено: На следующий день после обнародования новости УП таки получила ответ Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, в которой говорится, что судебный процесс является закрытым и большая часть запрашиваемой информации, не может быть разглашена.

Следующее судебное заседание должно пройти 15 сентября.

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