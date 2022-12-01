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Замминистра Маляр не советует писать радостные новости с деоккупированных территорий

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 13:42
Анна Маляр. Фото Назария Волошина / АрміяInform

Заместитель министра обороны Анна Маляр советует жителям освобожденных населенных пунктов не писать в соцсетях радостные новости с деоккупированных территорий, чтобы не стать мишенью врага.

Источник: Маляр во время брифинга представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center 1 декабря, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Публикации на частных страницах в социальных сетях с указанием местоположения, фото с ориентирами, точными названиями - все это становится источником открытой информации для врага и даже его мишенью, в которую он может попасть ракетой или своей вражеской пропагандой.

Помните об этом, публикуя радостные новости из освобожденных населенных пунктов и другие достижения наших защитников".

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Темы: Миноборонывойна
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