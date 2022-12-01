Замминистра Маляр не советует писать радостные новости с деоккупированных территорий

Заместитель министра обороны Анна Маляр советует жителям освобожденных населенных пунктов не писать в соцсетях радостные новости с деоккупированных территорий, чтобы не стать мишенью врага.

Источник: Маляр во время брифинга представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center 1 декабря, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Публикации на частных страницах в социальных сетях с указанием местоположения, фото с ориентирами, точными названиями - все это становится источником открытой информации для врага и даже его мишенью, в которую он может попасть ракетой или своей вражеской пропагандой.

Помните об этом, публикуя радостные новости из освобожденных населенных пунктов и другие достижения наших защитников".