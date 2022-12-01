Шольц допускает восстановление довоенного "мирного порядка" с РФ, если Путин прекратит агрессию

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times, об этом Шольц заявил в выступлении на Берлинской конференции по вопросам безопасности.

Немецкий канцлер подчеркнул, что сейчас о партнерстве с Россией речь не может идти, поскольку она "нарушила мирный порядок, над которым мы работали в течение многих десятилетий".

"То, что Россия делает сегодня - это возвращение к империалистическому подходу XIX, XVIII, XVII веков, когда просто более сильная страна считает, что может просто забрать территорию соседа, считая, что ее соседи - это просто внутренняя территория", - подчеркнул Шольц.

Он, однако, продолжил, что Европа "должна вернуться к тем договоренностям, которые были в течение последних десятилетий и составляли основу для мира и порядка безопасности".

"И для России это также означает, что она признает, что существуют открытые общества, демократии, которые идут совершенно другим путем... В конце концов, со стороны стран-членов Европейского Союза, со стороны НАТО агрессии нет, и все вопросы общей безопасности могут быть решены и обсуждены. Готовность к этому есть", - утверждает Шольц.

"Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и сделать его снова безопасным, если у России есть желание вернуться к этому мирному порядку", - добавил он.

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Как отмечает The Times, до сих пор лидеры государств НАТО были склонны обсуждать будущие отношения с Россией в очень размытых формулировках, ограничиваясь настаиванием на том, что только Украина может определить условия, на которых она готова закончить войну с РФ.

Слова Шольца, однако, расходятся с позицией более критически настроенных членов Альянса, таких как Польша и страны Балтии - они крайне неохотно идут на уступки Кремлю и не доверяют его готовности поддерживать любую послевоенную мирную договоренность.

Канцлер Германии является одним из немногих лидеров Европы, которые после полномасштабного вторжения России продолжали поддерживать общение с Путиным, надеясь отговорить его от агрессии в Украине.