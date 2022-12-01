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Посол США назвала три составляющие победы Украины

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 17:37
Посол США назвала три составляющие победы Украины
Бриджит Бринк, фото ОП

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявляет, что не имеет никаких сомнений в победе Украины в войне с Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом американский дипломат заявила во время Киевского форума по безопасности.

"У меня и до этого назначения не было никаких сомнений в том, что Украина победит. Нет их и сейчас", - подчеркнула Бринк.

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Она добавила, что победа Украины заключается в трех составляющих.

"Это, согласно Уставу ООН, является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, это привлечение к ответственности за военные преступления. Путешествуя по Украине, я видела ужасные следы военных преступлений. Те, кто их совершил, должны быть привлечены к ответственности. И наконец - это выплата репараций. И здесь США и мир преданы в том, чтобы помочь Украине с восстановлением", - перечислила американская госпожа посол.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что первоочередной задачей для стран НАТО является помощь Украине в войне с Россией, и только после победы можно будет говорить о полноценном членстве.

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Читайте интервью "ЕвроПравды" с послом США в Украине: "Решение о переговорах с РФ и о победе будет принимать Зеленский".

Темы: СШАвойна
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