Посол США назвала три составляющие победы Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявляет, что не имеет никаких сомнений в победе Украины в войне с Россией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом американский дипломат заявила во время Киевского форума по безопасности.

"У меня и до этого назначения не было никаких сомнений в том, что Украина победит. Нет их и сейчас", - подчеркнула Бринк.

Она добавила, что победа Украины заключается в трех составляющих.

"Это, согласно Уставу ООН, является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Кроме того, это привлечение к ответственности за военные преступления. Путешествуя по Украине, я видела ужасные следы военных преступлений. Те, кто их совершил, должны быть привлечены к ответственности. И наконец - это выплата репараций. И здесь США и мир преданы в том, чтобы помочь Украине с восстановлением", - перечислила американская госпожа посол.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что первоочередной задачей для стран НАТО является помощь Украине в войне с Россией, и только после победы можно будет говорить о полноценном членстве.

Читайте интервью "ЕвроПравды" с послом США в Украине: "Решение о переговорах с РФ и о победе будет принимать Зеленский".