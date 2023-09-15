Суровикин приехал в Алжир с делегацией Минобороны РФ

Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ПКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связи с Вагнером, приехал в Алжир вместе с делегацией Министерства обороны России.

Источник: "Коммерсант"

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Подробности: Источник издания связывает поездку с тем, что "военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточного толка".

Также в издании предполагают, что Суровикина могут назначить на должность, которая будет иметь отношение к работе на восточном направлении.

Напомним:

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11 сентября Суровикина назначили на новую должность, он возглавил Координационный комитет по противовоздушной обороне при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

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