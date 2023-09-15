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Суровикин приехал в Алжир с делегацией Минобороны РФ

Татьяна ОлейникПятница, 15 сентября 2023, 18:32
Суровикин приехал в Алжир с делегацией Минобороны РФ
Суровикин приехал в Алжир. Фото - Коммерсант

Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ПКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связи с Вагнером, приехал в Алжир вместе с делегацией Министерства обороны России.

Источник: "Коммерсант"

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Подробности: Источник издания связывает поездку с тем, что "военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточного толка".

Также в издании предполагают, что Суровикина могут назначить на должность, которая будет иметь отношение к работе на восточном направлении.

Напомним:

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11 сентября Суровикина назначили на новую должность, он возглавил Координационный комитет по противовоздушной обороне при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

Предистория:

  • В октябре 2022-го - январе 2023 года Суровикин командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 года занимал должность заместителя командующего.
  • Во время мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться в места дислокации. После этого он не появлялся в публичном поле.
  • 13 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.
  • 22 августа российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, которого, по данным СМИ, задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.
  • 5 сентября стало известно, что Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
  • 6 сентября с сайта Минобороны России исчезла страница с информацией об экс-командующем Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине.
  • Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Темы: СуровикинАфрикаРосcия
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