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Суровикина назначили на новую должность – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 05:15
Суровикина назначили на новую должность – ISW

Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связи с Вагнером, возглавил Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным военных экспертов, малоизвестные местные российские средства массовой информации 10 сентября сообщили, что Совет министров обороны СНГ единогласно проголосовал за назначение Суровикина председателем комитета противовоздушной обороны. Отныне Суровикин якобы будет отвечать за надзор и функционирование объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

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Военные аналитики отметили, что известные и связанные с Кремлем российские СМИ не сообщали о новом назначении Суровикина и вообще не упоминали его после того, как президент России Владимир Путин  уволил его с должности командующего ВКС.

Предыстория: 

  • Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года. В октябре 2022-го - январе 2023 года он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 года занимал должность заместителя командующего.
  • Во время мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться в места дислокации. После этого он не появлялся в публичном поле.
  • 13 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.
  • 22 августа российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, которого, по данным СМИ, задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.
  • 5 сентября стало известно, что Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
  • 6 сентября с сайта Минобороны России исчезла страница с информацией об экс-командующем Воздушно-космических сил генерале Сергее Суровикине.

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Темы: СуровикинРосcия
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