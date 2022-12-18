Путин едет втягивать Беларусь в войну на суше – Наев
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в том числе на суше.
Источник: Наев, комментарий которого публикует Командование объединенных сил ВСУ
Прямая речь: "Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством вооруженных сил РФ, в ходе которого, как он лично отметил, рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.
Сразу после этого он спланировал встречу с руководством республики Беларусь, которая состоится вскоре.
На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины, в том числе, по нашему мнению, и на суше".
Предыстория:
- 16 декабря президент страны-агрессора Владимир Путин собрал Совбез, на котором предложил оговорить "взаимодействие" с соседними странами. Также Путин 16 декабря встречался с военным командованием и обсуждал войну РФ против Украины.
- 19 декабря президент России Владимир Путин планирует посетить Минск с широкой правительственной делегацией. Планируется сначала встреча с участием всех министров, после того встреча Лукашенко и Путина "один на один", а далее пресс-конференция.
- Сообщается, что стороны будут обсуждать "процесс реализации принятых ранее союзных программ", в частности торгово-экономическое сотрудничество и совместные проекты "с акцентом на импортозамещение", сотрудничество в энергетической сфере и вопросы безопасности.
- Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу примут участие в переговорах Лукашенко и Путина 19 декабря. 17 декабря Шойгу проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой "спецоперации", как в России называют войну в Украине.