Путин едет втягивать Беларусь в войну на суше – Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении вооруженных сил Беларуси к войне против Украины, в том числе на суше.

Источник: Наев, комментарий которого публикует Командование объединенных сил ВСУ

Прямая речь: "Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством вооруженных сил РФ, в ходе которого, как он лично отметил, рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

Сразу после этого он спланировал встречу с руководством республики Беларусь, которая состоится вскоре.

На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил республики Беларусь к операции против Украины, в том числе, по нашему мнению, и на суше".

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