Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники рассказали о ситуации на госгранице с Беларусью

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 14:31
иллюстративное фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Силы обороны Украины не фиксируют каких-либо изменений из-за "отвлекающих" маневров белорусских военных и продолжают укреплять границу с Республикой Беларусь.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Как известно, сегодня минобороны Беларуси заявило о завершении внезапной проверки боеспособности своих войск, которая продолжалась в течение последних дней.

В то же время за эти дни мы не фиксировали рядом с границей какого-то увеличения по технике и личному составу или военных маневров .

Как эта проверка, так и учения, которые Беларусь проводит вместе с россиянами, фактически ничего не меняют для Украины. Мы продолжаем усиливать границу с Беларусью, как непосредственно по линии госрубежа, так и в приграничье, чтобы наша граница была максимально готова к обороноспособности, потому что, возвращаясь к 24 февраля, мы хорошо помним, откуда заходили российские войска, как белорусские пограничники "любезно" открыли границу, и как РБ сейчас поддерживает Россию в развязанной против Украины войне.

Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций: то ли если российские войска повторно попытаются зайти, либо же если белорусские силы, из-за давления России захотят открыто поддержать военную агрессию против Украины".

Детали: По словам Демченко, кроме укрепления границы в инженерном отношении, уничтожаются возможные направления движения военной техники, в том числе минируются наиболее угрожающие направления. Кроме этого разворачиваются системы наблюдения, для мониторинга ситуации на границе используются беспилотники.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

Продолжается кампания по сбору средств на беспилотники для украинских пограничников для эффективной аэроразведки.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: Пограничная службаБеларусьвойнаграница
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, дополнено от 11:48В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света

Ситуация с электроснабжением на Киевщине остается критической: без света 80% региона

Не только пули: СМИ узнали, от чего гибнут россияне на войне

видеоЗеленский побывал в Бахмуте

Украина в ближайшие месяцы получит еще более 10 тысяч антенн Starlink – Федоров

Тренировки самолетов РФ в Беларуси проводят для поиска целей в Украине – Наев

Все новости...
Пограничная служба
"Бандеры нас всех съедят": на въезде в Киев задержан священник УПЦ МП
В Закарпатье суд оштрафовал пограничника за просмотр видео в ТикТок
Своими военными "проверками" Беларусь нагнетает ситуацию – ГПСУ
Последние новости
14:24
В энергосистеме сохраняется значительный дефицит: во вторник планируют запитать больше потребителей
14:22
Украина работает с партнерами для привлечения большего количества энергопомощи - Кулеба
14:18
фото, видео, дополнено от 11:48В Белгородской области "бавовна": часть Шебекино была без света
14:17
Ситуация с электроснабжением на Киевщине остается критической: без света 80% региона
14:15
Глава дипломатии ЕС потребовал от Ирана остановить поддержку России в войне
14:14
Систему водоснабжения Киева восстановили: вода постепенно появляется в домах
14:13
Зеленский подписал "евроинтеграционный" закон о КСУ, вопреки рекомендациям Венецианки
14:12
НБУ предупредил о завершении обмена наличной гривны на евро в Италии
14:09
Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание России в Совбезе ООН
14:09
Курс валют на 20 декабря: гривна продолжает ослабевать и на "черном рынке", и в банках
Все новости...