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Пограничники рассказали о ситуации на госгранице с Беларусью

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 13:31
Пограничники рассказали о ситуации на госгранице с Беларусью
иллюстративное фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Силы обороны Украины не фиксируют каких-либо изменений из-за "отвлекающих" маневров белорусских военных и продолжают укреплять границу с Республикой Беларусь.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Как известно, сегодня минобороны Беларуси заявило о завершении внезапной проверки боеспособности своих войск, которая продолжалась в течение последних дней.

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В то же время за эти дни мы не фиксировали рядом с границей какого-то увеличения по технике и личному составу или военных маневров .

Как эта проверка, так и учения, которые Беларусь проводит вместе с россиянами, фактически ничего не меняют для Украины. Мы продолжаем усиливать границу с Беларусью, как непосредственно по линии госрубежа, так и в приграничье, чтобы наша граница была максимально готова к обороноспособности, потому что, возвращаясь к 24 февраля, мы хорошо помним, откуда заходили российские войска, как белорусские пограничники "любезно" открыли границу, и как РБ сейчас поддерживает Россию в развязанной против Украины войне.

Поэтому мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций: то ли если российские войска повторно попытаются зайти, либо же если белорусские силы, из-за давления России захотят открыто поддержать военную агрессию против Украины".

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Детали: По словам Демченко, кроме укрепления границы в инженерном отношении, уничтожаются возможные направления движения военной техники, в том числе минируются наиболее угрожающие направления. Кроме этого разворачиваются системы наблюдения, для мониторинга ситуации на границе используются беспилотники.

Напомним: На территории Беларуси используются мощные средства радиолокационной борьбы, чтобы усложнить Украине работу по наблюдению за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны.

Продолжается кампания по сбору средств на беспилотники для украинских пограничников для эффективной аэроразведки.

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Темы: Пограничная службаБеларусьвойнаграница
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