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Прикордонники розповіли про ситуацію на держрубежі з Білоруссю

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 грудня 2022, 14:31
ілюстративне фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Сили оборони України не фіксують якихось змін через "відволікаючі" маневри білоруських військових і продовжують укріплювати кордон із Республікою Білорусь.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Як відомо, сьогодні міноборони Білорусі заявило про завершення раптової перевірки боєздатності своїх  військ, яка тривала протягом останніх днів.

В той же час за ці дні ми не фіксували поряд кордону якогось збільшення щодо техніки і особового складу або маневрів військових.

Як ця перевірка, так і навчання, які Білорусь проводить разом з росіянами, фактично нічого не змінюють для України. Ми продовжуємо посилювати кордон із Білоруссю, як безпосередньо по лінії держрубежа, так і в прикордонні, щоб наш кордон був максимально готовий до обороноздатності, бо, повертаючись до 24 лютого, ми добре пам’ятаємо, звідки заходили російські війська, як білоруські прикордонники "люб’язно" відкрили кордон, і як РБ зараз підтримує Росію у розв’язаній проти України війні.

Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій: чи то якщо російські війська повторно спробують зайти, чи якщо білоруські сили, через тиск Росії захочуть відкрито підтримати військову агресію проти України".

Деталі: За словами Демченка, крім укріплення кордону в інженерному відношенні, знищуються можливі напрямки руху військової техніки, в тому числі мінуються найбільш загрозливі напрямки. Окрім цього розгортаються системи спостереження, для моніторингу ситуації на кордоні використовуються безпілотники.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На території Білорусі використовуються потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити Україні роботу зі спостереження за кордоном, а також для провокацій проти Сил оборони нашої країни.

Триває кампанія зі збору коштів на безпілотники для українських прикордонників для ефективної аеророзвідки.

Передісторія: 

  • За дорученням Лукашенка Білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії і мала перекинути частину техніки ближче до кордону з Україною.
  • Одній з військових частин нібито було поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.
  • Державна прикордонна служба України повідомила 13 грудня, що не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.
  • 19 грудня в Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ

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Теми: Прикордонна службаБілорусьвійнакордон
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